New Amsterdam saison 3 : 5 choses que vous allez voir dans la suite

En 2020, la saison 2 de New Amsterdam a été raccourcie à cause de la pandémie de Covid-19 et se terminait sur la décision de Max (Ryan Eggold) de rompre avec Alice tandis qu'Helen (Freema Agyeman) se rapprochait du Dr Shin (Daniel Dae Kim). Le Dr Reynolds (Jocko Sims), lui, décidait de quitter New York pour s'installer à San Francisco avec sa fiancée. Cette saison 3 de New Amsterdam qui débute ce soir sur TF1 sera encore plus courte avec seulement 14 épisodes... mais on ne va pas s'ennuyer !

Un départ déchirant

Il se pourrait déjà que vous ayez le coeur brisé en découvrant la saison 3 de New Amsterdam. Pourquoi ? A cause du départ d'un personnage apprécié des fans. Eh oui, préparez-vous à dire adieu à Vijay Kapoor : son interprète, Anupam Kher, ne sera plus au programme de la série dans la suite. Alors que la Covid-19 va débarquer à New York au tout début de la saison 3, Vijay va tomber malade et fait sa dernière apparition dans l'épisode 2. Mais son départ ne sera officiel que dans l'épisode 7 quand Iggy (Tyler Labine) va découvrir qu'il a décidé de quitter l'hôpital. Anupam Kher ne s'est jamais réellement exprimé sur son départ de la série mais il aurait décidé de raccrocher la blouse suite à la maladie de son épouse, atteinte d'un cancer du sang.

Un nouveau couple

Que serait une série sans des histoires de coeur ? Après sa relation avec le Dr Reynolds, Lauren (Janet Montgomery) va retrouver l'amour mais ce ne sera pas facile. Au début de la saison, elle va rencontrer Leyla (Shiva Kalaiselvan), une jeune médecin originaire du Pakistan, réfugiée aux Etats-Unis. Sans domicile, Leyla va recevoir l'aide de Lauren qui va peu à peu tomber sous son charme... et même mettre sa carrière en danger pour l'aider.