New Amsterdam saison 4 : deux personnages sur le départ ?

Les départs vont-ils s'enchaîner dans New Amsterdam ? Dans l'épisode 7 de la saison 3, diffusé ce mercredi 1er décembre sur M6, Iggy (Tyler Labine) va apprendre la décision de Vijay de quitter l'hôpital... sans que le personnage ne fasse son retour. Eh oui, Anupam Kher qui incarnait le neurologue a décidé de quitter la série pour prendre soin de sa femme, atteinte d'une maladie. Mais la saison 4 qui a débuté en septembre aux US a laissé les téléspectateurs américains en plein doute. On vous explique.

Max et Helen quittent New Amsterdam... mais pas la série !

Dans l'épisode 10 de la saison 4 de New Amsterdam, diffusé le 23 novembre dernier sur NBC, Max (Ryan Eggold) et Helen (Freema Agyeman) se rendaient à l'aéroport pour quitter définitivement New York. Non, ce n'est pas une blague ! En couple depuis le début de la saison 4, les deux amoureux ont bien décidé de changer d'air et Max a démissionné de son poste de directeur de l'hôpital New Amsterdam. On vous rassure : s'ils quittent donc la ville, Max et Helen ne vont cependant pas quitter la série.

C'est le créateur de New Amsterdam, David Schulner, qui l'assure. Bien que le couple ne vive plus aux US, il sera toujours bien au coeur de l'action dans la suite de la saison 4. "Nous parlons du système de santé américain depuis quatre ans et Max est pour un système similaire à celui de la NHS au Royaume Uni (...) Nous allons parler de ce qui est bon et ce qu'il reste à savoir dans ce système." a-t-il confié à TV Insider. Dans la suite, Helen sera la nouvelle directrice d'une clinique tandis que Max se retrouvera sans emploi. "Quand on le retrouve à Londres, il n'a pas encore de licence de médecin donc comment va-t-il aider les autres sans licence ? Chacun va avoir des challenges à Londres mais aussi à New York" ajoute-t-il.

La saison 3 de New Amsterdam continue tous les mercredis sur TF1.