Legends of Tomorrow (saison 8) et Batwoman (saison 4) annulées : pas de vraie fin pour les séries de la CW

Il y a quelques jours, Stephen Amell (Oliver Queen) révélait qu'il était prêt à retrouver son costume d'Arrow au sein du Arrowverse de la CW. Malheureusement pour l'acteur, son rêve pourrait ne jamais se concrétiser. En cause ? La chaîne vient de nous le prouver, elle est prête à progressivement tourner la page de ses super-héros après une décennie d'aventures sur nos écrans.

Pas de fin pour Legends of Tomorrow

C'est la showrunneuse de Legends of Tomorrow qui a officialisé la nouvelle sur Twitter ce vendredi 29 avril 2022 : la série - dont la saison 7 a pris fin le 22 mars dernier aux USA, est désormais annulée. "Et bien les amis, cela a été une aventure incroyable. Malheureusement, la CW nous a annoncé qu'il n'y aura pas de saison 8 de Legends, a-t-elle notamment révélé. Nous avons le coeur brisé, mais nous sommes également immensément reconnaissants envers le travail incroyable de notre casting, de nos équipes et de nos auteurs qui ont tous contribué à cette série".

Un véritable drame pour les fans étant donné que le dernier épisode se terminait avec un gigantesque cliffhanger. Et pour cause, suite à l'introduction de Booster Gold (Donald Faison), on apprenait que les personnages étaient désormais en état d'arrestation pour leurs crimes envers le temps et que la saison 8 aurait donc dû les suivre en prison...

Batwoman annulée, pas de saison 4

Mais les Legends ne sont pas les seules à être concernées par ce manque de fin convenable après tant de services rendus. Dans la même soirée, c'est Caroline Dries - la showrunneuse de Batwoman, qui a confirmé que la super-héroïne de Gotham ne reviendra pas sur nos écrans l'an prochain.

"Je viens d'apprendre la mauvaise nouvelle : Batwoman ne connaîtra pas de saison 4, a-t-elle confié. Je suis à la fois dégoûtée mais pleine de reconnaissance. Quel honneur cela a été de pouvoir faire ces 51 épisodes. Tellement de personnes inspirantes et brillantes ont pu contribuer à la série. Merci aux producteurs, au casting et aux équipes. Et merci à vous les fans".

Une situation un peu moins frustrante que pour l'autre série car la fin de la saison 3 était un peu plus fermée, mais néanmoins frustrante au regard des nombreuses portes qui étaient tout de même laissées ouvertes avec notamment la promesse d'un nouveau méchant très spécial et d'un Joker toujours plus inquiétant. Seul avantage, on ne devrait plus entendre Ruby Rose clasher son expérience sur la série.