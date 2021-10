Batwoman : agressions, chantage, tournage dangereux... Ruby Rose dévoile la vérité sur son départ

Ruby Rose s'attaque aux coulisses de Batwoman

Reverra-t-on un jour Ruby Rose dans la série Batwoman ? La réponse est non. Alors qu'une saison 3 sera bientôt diffusée sur la CW, la comédienne a profité de son compte Instagram pour régler ses comptes avec la production. Et pour l'occasion, elle n'a retenu aucun coup.

"Je vais tout dire pour que ce qui m'est arrivé n'arrive plus jamais à personne. Et pour que je puisse enfin reprendre le contrôle de ma vie et de la vérité. Honte à vous [les producteurs]", a-t-elle ainsi déclaré dans un premier temps, avant d'ajouter plus loin, "A mes fans adorés, s'il vous plait, arrêtez de me demander si je reviendrai un jour dans cette horrible série, car je ne reviendrai pas, même pour tout l'or du monde, même si j'avais un flingue sur la tempe." Des propos forts ? Oui, mais à la hauteur du calvaire qu'elle a visiblement vécu durant le tournage de la saison 1.

Une production prête à tout pour l'humilier

Première cible ? Le producteur Peter Roth. Dans un long message, elle l'accuse notamment d'avoir obligé des "jeunes femmes à défroisser ses pantalons au niveau de l'entrejambe" alors qu'il les portait toujours, mais également d'avoir "engagé un détective privé pour [la] suivre" afin de trouver une quelconque raison de la virer. En cause ? Ce dernier était visiblement en colère contre elle après qu'elle se soit blessée durant la réalisation d'une cascade et aurait donc tout fait pour lui mener la vie dure.

"A tous ceux qui ont dit que j'étais trop rigide sur Batwoman, imaginez ce que ça fait que de devoir revenir au travail 10 jours seulement après [l'opération]. 10 JOURS !", a déploré l'actrice. Pour quelle raison a-t-elle été privée d'un véritable congé réparateur ? "Autrement, toute l'équipe et le casting auraient été virés par ma faute, car Peter Roth a dit qu'il ne recasterait personne et que j'aurais fait perdre des millions au studio (car je m'étais blessée sur le plateau)".

Puis, visiblement par vengeance, l'équipe de Batwoman l'aurait ensuite empêchée d'assister au Comic Con en faisant tout pour ne pas arranger son emploi du temps. Pire, elle l'aurait obligée à faire une vidéo pour annoncer son absence. Autrement ? Les producteurs n'auraient rien dit et auraient sous-entendu un caprice de sa part le jour de la convention.

Un tournage extrêmement dangereux

De fait, plus d'un an après son départ de la série, Ruby Rose a tenu à remettre les choses dans leur contexte : "Je n'ai pas démissionné. Ils ont ruiné le personnage de Kate Kane et ils ont détruit Batwoman. Ce n'est pas moi. J'ai simplement suivi les ordres. Or, si je voulais rester, je devais céder mes droits / me taire. Mais aucune menace, aucune tentative d'intimidation, aucun chantage ne saurait me faire reculer."

Pourquoi l'actrice était à ce point persécutée en coulisses ? Tout simplement parce qu'elle aurait été l'une des rares à se rebeller contre le comportement de certaines personnes et contre les conditions de travail déplorables imposées aux équipes. Selon elle, les plateaux étaient loin d'être sécurisés. Parmi les exemples mentionnés, elle a notamment dévoilé celui d'un membre de l'équipe brûlé sur le corps au 3ème degré, dont le visage a fondu sous les yeux de tout le monde. Face à ce drame, la production n'aurait même pas offert les services d'un psychologue et aurait à l'inverse imposé que le tournage reprenne immédiatement.

Mais ce n'est pas tout, alors que la série aurait perdu deux cascadeurs et que Ruby Rose aurait elle-même failli perdre un oeil lors d'une autre cascade en seulement quelques mois, la comédienne a ensuite cité le cas d'une femme qui est devenue quadraplégique à la suite d'un énième accident sur le plateau. Le pire ? La CW aurait tout fait pour mettre cette responsabilité sur le dos de la victime afin de se dédouaner.

Ruby Rose accuse Caroline Dries de négligence et un acteur de méchanceté

Des révélations choquantes ? Oui, mais ce n'est pas terminé. Ruby Rose, lassée de voir les autres réécrire la vérité, a ensuite tenu à charger Caroline Dries (la créatrice). L'ex-interprète de Kate Kane l'a confié, la showrunneuse aurait refusé de mettre la série en pause durant la période de Covid-19 malgré les nombreuses plaintes du personnel et alors même que toutes les autres séries du Arrowverse étaient à l'arrêt. Résultat, cela aurait eu pour conséquences d'augmenter le stress et la distraction des salariés, et donc les risques d'accidents.

Par ailleurs, elle n'a pas hésité à l'accuser d'être une menteuse et d'avoir caché la vérité au sujet de son accident. D'après Ruby Rose, Caroline Dries aurait tenté de faire croire qu'elle ne s'était pas blessée sur le plateau mais lors d'une séance de yoga.

Enfin, Ruby Rose a visé Dougray Scott, l'interprète de Jacob Kane. A en croire ses propos, l'acteur aurait "blessé une cascadeuse et criait sur les femmes. Il était un cauchemar." Celui qui a depuis quitté la série aurait eu un comportement horrible sur les plateaux, "Il arrivait quand il voulait, partait quand il voulait, agressait les femmes". Mais là encore, rien n'aurait été fait pour améliorer la situation. Alors qu'elle aurait tenté de s'interposer en imposant une politique de respect, la production aurait de son côté refusé quoi que ce soit.

Pour l'heure, ni la CW, ni Carolie Dries, ni la production n'ont réagi à ces accusations. Néanmoins, il ne fait aucun doute que ces révélations ne resteront pas sans conséquences dans les jours à venir.