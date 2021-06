Batwoman saison 2 : deux personnages importants quittent la série

Règle n°1 quand on est fan de Batwoman : ne pas s'attacher aux personnages. Ainsi, après Kate Kane version Ruby Rose qui a disparu des radars au début de la saison 2, c'est désormais Jacob (incarné par Dougray Scott) qui vient de quitter la série du Arrowverse. Une surprise ? Pas tant que ça, si l'on se fie aux révélations de Caroline Dries, la showrunneuse.

La fin de l'histoire pour Jacob

Tandis que l'épisode 16 de cette saison 2, récemment diffusé aux USA, voyait Jacob mettre fin au Crows et se faire arrêter après avoir aidé Alice (il est désormais à Metropolis), Caroline Dries a confirmé que cette intrigue concluait parfaitement son arc dans la série.

"L'histoire s'est simplement arrêtée d'elle-même avec l'arrêt des Crows. Nous nous sommes attaqués de façon frontale aux brutalités policières en utilisant les Crows comme d'une métaphore pour ça. Et pour nous, l'histoire ne pouvait se conclure qu'à travers la satisfaction de Ryan de voir le groupe des Crows être démantelé" a-t-elle rappelé. "Donc une fois cette décision prise, le personnage Jacob [à l'origine des Crows] arrivait en bout de course".

Cependant, rassurez-vous, il n'est pas dit que le père de Kate ne reviendra pas un jour à l'écran. Après s'être montrée satisfaite de la fin imaginée, "Je suis vraiment contente de la façon dont l'histoire s'est développée à son sujet. Et ça nous a permis d'offrir à Dougray du contenu vraiment riche jusqu'au bout", Caroline Dries a rappelé être prête à l'accueillir de nouveau dans le futur, "On a adoré raconter l'histoire du Commandant Kane durant ces 2 saisons et on laissera toujours la porte ouverte à son retour". Prometteur.

Kate s'en va aussi

Enfin, pour l'anecdote, la showrunneuse a également confirmé que Jacob ne sera pas le seul Kane à ne pas revenir en saison 3. Même si Kate a eu le droit à une nouvelle interprète cette année en la personne de Wallis Day, suite au départ de Ruby Rose, Caroline Dries a confessé, "Kate ne va pas rester dans la série".

Un choix finalement évident - difficile d'avoir deux Batwoman à l'écran maintenant que Ryan Wilder (Javicia Leslie) est installée, et une absence déjà légitimée dans le final de la saison 2. En effet, Kate y annonçait son intention de quitter Gotham afin de partir à la recherche de Bruce Wayne, son cousin. Un départ logique donc, mais tout de même décevant.