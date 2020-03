Batwoman saison 1 : une membre de l'équipe gravement blessée après un accident sur le tournage

Le tournage de la saison 1 de Batwoman, la nouvelle série super-héroïque de la CW portée par Ruby Rose, vient d'être marqué par un drame. C'est le Vancouver Sun qui a révélé l'information, Amanda Smith - l'une des assistantes de production, a en effet été victime d'un terrible accident sur les plateaux.

Grave accident sur le tournage de Batwoman

Selon les premières informations, c'est le mercredi 11 mars dernier qu'Amanda Smith s'est fait percuter par le godet de terrassement d'un chariot télescopique. Comme l'a confié Tyler Mazzucco, l'un de ses collègues, "Elle était simplement installée à un endroit et ça lui est tombé dessus. Elle avait le dos tourné à la machine et elle n'a pas pu l'entendre à cause du bruit provoqué par le trafic routier".

Une erreur d'inattention aux conséquences possiblement critiques. Sur une page GoFundMe dédiée à Amanda Smith visant à réunir la somme de 100 000$ afin de l'aider dans cette épreuve et lui permettre de payer les frais médicaux, on y apprend qu'elle a été opérée en urgence au niveau de la colonne vertébrale et qu'elle serait, pour le moment, paralysée dans le bas du corps.

De nombreuses situations similaires

Un drame qui va désormais faire l'objet d'une enquête de la part de l'organisation WorkSafeBC - le tournage est de toute façon arrêté suite à l'épidémie de coronavirus, et qui n'a malheureusement rien d'inédit dans le monde du divertissement à la télévision.

Ces dernières années, on a déjà pu dénombrer la mort d'un cascadeur sur les plateaux de The Walking Dead, tandis que c'est un coordinateur des effets spéciaux de Titans qui a perdu la vie lors d'une répétition. Du côté de Los Angeles Bad Girls, c'est le co-showrunner qui a perdu l'une de ses jambes à la suite d'un accident, là où un membre de l'équipe de Macgyver est tombé dans le coma...

Le rythme des tournages des séries jouerait-il sur la sécurité des équipes ? La question mérite d'être posée.