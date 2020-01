Batwoman saison 1 : un personnage fait son coming out, grosses conséquences à venir ?

Batwoman fait son coming out

L'épisode 10 de la saison 1 de Batwoman a réservé une petite surprise aux téléspectateurs. Tandis que Superman a récemment révélé son identité secrète, l'héroïne de Gotham City a profité d'une interview avec le magazine CatCo pour... faire son coming out.

Une surprise ? Pas vraiment. Alors que Kate Kane a depuis longtemps reconnu publiquement être homosexuelle, la jeune femme incarnée par Ruby Rose a réalisé que la sexualité mystérieuse de Batwoman - son alter ego secret, pouvait donner naissance à des rumeurs assez gênantes. Ainsi, lassée de voir le public "shipper" une relation entre elle et Slam Bradley, et consciente de l'importance d'être honnête vis-à-vis d'elle-même et du public, Batwoman a souhaité montrer l'exemple aux personnes concernées et leur assurer qu'il ne s'agissait surtout pas d'un sujet honteux.

Une avancée importante

Un geste fort de la part de l'héroïne, qui fait désormais le bonheur de Caroline Dries, la showrunneuse. "C'est incroyable, c'est fou. Je suis tellement reconnaissante envers toutes les personnes haut placées d'avoir porté ça avec nous" confie-t-elle notamment au Hollywood Reporter.

Une prise de parole importante pour Batwoman, mais également pour les téléspectateurs. Caroline Dries ne le cache pas, elle espère réussir à "rendre tout ça normal et à ce que ça s'imbrique de façon naturelle dans la série." Autrement dit, elle ne veut pas que la sexualité de la cousine de Batman devienne simplement la source de rebondissements : "On a réalisé un bon travail avec le fait que Kate est lesbienne et vit normalement les petits dramas amoureux habituels. J'espère donc que ça sera la même chose pour Batwoman."

Un secret en danger ?

Cependant, si la sexualité de Batwoman sera mise au même niveau que la sexualité de n'importe quel autre personnage au sein du Arrowverse, elle ne sera bien évidemment pas sans conséquences. Caroline Dries le rappelle, ça jouera forcément sur son identité : "Ça révèle un énorme morceau de son identité secrète. Comme le disait Luke, c'est cool d'avoir des bouts de désinformations, parce que ça vient flouter les choses. Maintenant, [concernant l'identité secrète] c'est comme si on réduisait une grande partie de la population susceptible de porter le masque."

Le secret de Kate sera-t-il bientôt révélé ? Quand on sait à quel point les héros du Arrowverse sont nuls pour protéger leurs identités, on peut effectivement craindre le pire...