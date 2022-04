Arrow de retour ? Stephen Amell a de grandes ambitions sanglantes, "ça serait vraiment cool"

C'est le 28 janvier 2020 que la CW a diffusé le dernier épisode de la saison 8 d'Arrow, qui était également le dernier de la série. Et comme l'a confessé Stephen Amell - l'interprète du héros à l'écran, il ne regrette en rien la fin de cette fiction emblématique.

"Ce qui compte le plus pour moi, c'est que nous avons pu contrôler la fin de la série. Ca arrive tellement rarement, a-t-il rappelé auprès de Den of Geek. De pouvoir avoir cette conversation avec Greg Berlanti (producteur) durant la saison 6 et décider que la saison 7, puis une saison 8 plus courte, serviraient ensuite à conclure l'histoire... J'en suis reconnaissant, car on a pu partir de la bonne façon."

Stephen Amell en manque d'Arrow

Malgré tout, si le comédien est donc satisfait d'avoir pu dire "au revoir aux personnages de la meilleure des façons" et alors même que son personnage a trouvé la mort dans le grand final d'Arrow, Stephen Amell n'a pas caché qu'il gardait encore aujourd'hui la porte ouverte à un futur retour en tant que justicier capuché, "Je crois qu'Oliver s'est transformé en une sorte d'énergie. Donc ne jamais dire jamais."

De simples paroles en l'air ? Pas du tout. Effectivement, on s'en souvient, il était pourtant à l'époque heureux d'en avoir fini avec la série afin de passer à autre chose dans sa carrière. Cependant, il l'a cette fois confié, "Je dois tellement aux personnes de chez DC, CW et Warner Bros". Une reconnaissance qui le rendrait donc incapable de mettre un point final à cette aventure. Surtout, le temps écoulé depuis la diffusion du dernier épisode lui aurait permis de prendre du recul sur cette série, "J'aime tellement ce personnage et je l'aime encore plus depuis que l'on a arrêté la série il y a deux ans. Maintenant que j'ai pu m'en distancer, j'ai réalisé à quel point ça me manque. J'y repense/reviens vraiment souvent de façon intense".

L'acteur a de grandes ambitions pour la série

Aussi, Stephen Amell l'a assuré, il se tient prêt à toute proposition de la part des créateurs : "Je suis l'interprète d'Arrow. Si je peux être d'une quelconque utilité, si je peux venir au service du Arrowverse d'une quelconque façon ou forme...". Puis, il l'a ensuite confessé, il a même déjà des ambitions très élevées pour le futur de son personnage, "Même mieux, amener ça vers quelque chose de nouveau, je pense que ça serait la route la plus intéressante à prendre. D'être ce héros d'une façon limitée ou sur une plateforme différente, peut-être l'une de celles où l'on peut montrer du sang, ça serait vraiment cool."

Arrow version Stephen Amell sur HBO Max, la plateforme qui diffuse actuellement la série complètement barrée Peacemaker issue de Suicide Squad et qui s'apprête à donner vie à un spin-off particulièrement sombre du film The Batman ? On veut y croire !