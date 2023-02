"Ca sera extrêmement émouvant" : Oliver Queen (Arrow) de retour dans la saison 9 de The Flash, les premières infos dévoilées

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

Malgré la mort d'Oliver Queen dans le dernier épisode de Arrow, Stephen Amell sera de retour au sein du Arrowverse en avril prochain. On vient de l'apprendre, le comédien sera au casting de l'épisode 9 de la saison 9 de The Flash au côté de Grant Gustin (Barry Allen). Et d'après le showrunner, on peut s'attendre à un hommage spécial et des retrouvailles émouvantes.