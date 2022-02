Blacklist saison 10 : la série (encore) renouvelée, James Spader (Reddington) de retour !

On n'aurait pas forcément misé dessus et pourtant, certaines séries durent (et durent et durent). Alors que Grey's Anatomy est déjà assurée d'avoir une saison 19, que New York : Unité Spéciale en est actuellement à sa saison 23 et que NCIS arrive bientôt sur M6 avec sa saison 19, une autre série continue son bonhomme de chemin. Cette série, c'est Blacklist. Le show fêtera bien ses 10 ans à l'antenne prochainement.

Et une saison 10 pour Blacklist

Ce mardi 22 février 2022, James Spader a annoncé une bonne nouvelle aux fans de Blacklist : la série aura bien une 10ème saison, diffusée à partir de fin 2022 aux US. Une suite qui se fera bien avec l'acteur : l'interprète de Raymond Reddington et producteur de la série reprendra son rôle, comme il l'a annoncé lors d'une apparition au Tonight Show. Le show a donc bien survécu au départ de Megan Boone (Elizabeth Keene) qui a fait ses adieux dans le dernier épisode de la saison 8.

A la fin de la huitième saison, Blacklist semble enfin avoir dévoilé la vérité sur l'identité de Red. La saison 9 qui est actuellement en cours de diffusion aux US reprenait 2 ans plus tard avec de nombreux changements au sein de l'équipe. Pour l'occasion, la série a recruté Diany Rodriguez dans le rôle de Weechia Xiu. On ne connaît pour l'instant pas la date de sortie des épisodes de la saison 8 en France.