NCIS saison 19 : la date de diffusion sur M6 annoncée... et ça ne sera plus le vendredi

Débuter le week-end avec la team NCIS, c'est terminé en 2022. Depuis des années, la série américaine était diffusée le vendredi soir sur M6. Mais puisque TF1 a décidé de changer la programmation de Koh Lanta, la chaîne concurrente s'aligne pour faire concurrence au jeu d'aventure animé par Denis Brogniart.

La saison 19 de NCIS arrive le mardi au lieu du vendredi

Vous l'aurez donc compris, la saison 19 de NCIS sera diffusée le mardi soir. C'est le 1er mars prochain que les nouvelles aventures de la team débuteront sur M6. Un changement de jour de diffusion clairement fait pour concurrence Koh Lanta 2022, qui sera lancée le 22 février prochain. Chaque mardi, vous pourrez donc découvrir un épisode inédit de NCIS suivi de cinq rediffusions.

Adieu Gibbs, bonjour Gary Cole

Cette saison 19 de NCIS marque un grand départ pour la série, celui de Mark Harmon. L'interprète de Gibbs a décidé de raccrocher définitivement et fera ses adieux dans l'épisode 4. Pour le remplacer, la série accueille Gary Cole. L'acteur vu dans A la Maison-Blanche, Veep et The Good Wife joue Alden Park.