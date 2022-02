Koh Lanta 2022 : un candidat mis en examen pour homicide involontaire ? La prod réagit

Koh Lanta 2022 : François mis en examen pour homicide involontaire lors d'un incendie ?

Après Koh Lanta, La Légende, l'édition All Stars qui a déchaîné les passions avec les histoires de tricheries, l'émission animée par Denis Brogniart revient bientôt avec une nouvelle saison classique. Koh Lanta 2022 alias Koh Lanta, le totem maudit sera diffusée à partir du 22 février 2022 sur TF1. Mais déjà, le programme fait parler. Ce mardi 8 février 2022, Le Canard Enchaîné a révélé qu'un des aventuriers du casting aurait été mis en examen pour homicide involontaire.

Il s'agit de François, qui est un pompier commandant au service départemental d'incendie et de secours dans l'Hérault. Il aurait été mis en examen en 2016, après un incendie en forêt à Gabian, dans l'Hérault, où un sapeur-pompier est mort, et trois autres ont été grièvement blessés. "La justice les soupçonne d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes" indique le journal. Six autres collègues auraient aussi été mis en examen.

Luc Abratkiewicz, l'avocat des familles des victimes, a indiqué au média que "le SDIS affiche son mépris pour les victimes". Mais pour rappel, l'enquête suit son cours et pour le moment François et ses collègues restent présumés innocents, ils n'ont pas été jugés ou condamnés, et disposent de la "protection fonctionnelle".

La production de Koh Lanta n'était pas au courant : "L'information n'était pas publique"

Alors que la production de Koh Lanta 2022 a parlé des nouveautés lors de la conférence de presse de Koh Lanta, le totem maudit, la prod a réagi auprès de Télé Star sur cette affaire. Et ils n'étaient pas du tout au courant : "L'information le concernant n'était pas publique et elle est couverte par le secret de l'instruction. Nous avons suivi nos process de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des concurrents. Nous demandons aux personnes candidatant s'il existe des condamnations judiciaires".

"Il nous a transmis un extrait de son casier judiciaire" ont-ils confié, mais "sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu'il est à ce stade de la procédure juridiquement présumé innocent".