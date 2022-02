Koh Lanta 2022 : les candidats et la date de diffusion dévoilés... et c'est toujours un mardi !

TF1 tourne vite la page de la saison anniversaire (éclatée) de Koh Lanta. Gâchée par de lourds soupçons de tricheries (certains candidats se seraient nourris chez des habitants après les conseils), la saison All Stars n'a pas désigné de vainqueur, malgré les votes pour Claude Dartois. On efface tout et on recommence à zéro pour 2022. Déjà tournée, la future édition sera, on l'espère, moins critiquée. Mais ce n'est pas gagné !

Koh Lanta 2022 programmé, rendez-vous le...

Car pour commencer, TF1 a décidé de ne pas reprogrammer l'émission au vendredi, comme auparavant. La chaîne avait énervé certains téléspectateurs en annonçant que le jeu d'aventures ne serait plus programmé à la fin de la semaine pour Koh Lanta, La Légende. Et ça ne changera pas pour Koh Lanta 2022 : rendez-vous le mardi 22 février à 21h10 pour découvrir le premier épisode.

Qui sont les candidats ?

Cette nouvelle saison a été tournée aux Philippines et s'intitulera Koh Lanta : Le totem maudit. Nouveauté cette année, les candidats feront face non pas à un mais à deux totems : l'un restera un totem d'immunité et l'autre sera maudit et pourra pénaliser les aventuriers. Et justement, via deux vidéos, TF1 a dévoilé les visages et noms des nouveaux candidats. On vous les présente :

Alexandra, 35 ans, directrice d'un groupe de médias en Martinique