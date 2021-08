Koh Lanta, la légende tous les mardis au lieu des vendredis : des twittos en colère, TF1 s'explique

Denis Brogniart lors d'une interview vidéo pour PRBK. Koh Lanta All Stars alias Koh Lanta, La Légende : la saison anniversaire des 20 ans est diffusée tous les mardis soirs et non plus tous les vendredis soirs, de nombreux twittos sont en colère

La date de diffusion (et le casting de tous les candidats présents) est enfin connue. Koh Lanta All Stars 2021 alias Koh Lanta, La Légende débarque à partir du mardi 24 août 2021 sur TF1. Une bonne nouvelle pour les fans de l'émission présentée par Denis Brogniart, sauf qu'ils sont nombreux à se plaindre du changement de jour de diffusion. En effet, cette saison anniversaire des 20 ans du programme sera diffusée tous les mardis soirs et non plus tous les vendredis. Du coup, de nombreux twittos se sont énervés et ont expliqué pourquoi ce n'était pas pratique. TF1 a alors réagi.

Vos mardis soir vont changer Ils ont les plus beaux palmars, ont ralis les plus beaux exploits, ils retournent dans la comptition. Ils sont vingt, vous les connaissez. Ils sont prts ! #KohLantaLaLgende ds le MARDI 24 aot 21H05 sur #TF1 @KohLantaTF1 @DenisBrogniart pic.twitter.com/cZAKsOeJEJ — TF1 (@TF1) August 3, 2021

De nombreux twittos sont en colère parce que regarder Koh Lanta, La Légende les mardis soirs, ce n'est pas pratique. En effet, beaucoup enfants regardent Koh Lanta avec leurs parents le vendredi soir, parce qu'ils n'ont pas école le lendemain matin. Sauf que maintenant que c'est le mardi soir, que Koh Lanta finit tard et qu'ils ont école le lendemain, ils ne pourront pas voir cette saison. Tout comme les adultes qui se lèvent tôt et ne veulent pas se coucher trop tard. Sans oublier que les mardis soirs, il y a la concurrence des matchs de l'UEFA Champions League (La Ligue des Champions), que les supporters ne veulent pas rater. Du coup, beaucoup d'internautes pensent qu'il devrait y avoir moins de téléspectateurs en direct et plus de gens qui regarderont en replay cette saison des 20 ans. Même Jérémy Raffin (Koh Lanta : L'île au trésor et Koh Lanta : Le Combat des Héros) qui est en couple avec Candice Boisson, au casting de ce Koh Lanta All Stars, ne comprend pas cette décision.

quand on a apprit que koh lanta allait tre le mardi...#KohLanta pic.twitter.com/p43hDump4g — hana :) (@Hana25473815) August 3, 2021

Vous avez conscience que la LDC se joue les mardis galement — Nik-o (@ksosensauce) August 3, 2021

pourquoi le mardi je pourrais plus regarder avec mon neveu car le lendemain il va au collge remettez moi ca le vendredi svp car c'est un programme familial en semaine impossible de ce coucher minuit — Aurlien : Au Nord c'tait les corons (@Aurel59500) August 3, 2021

a va faire 1Millions d'audience et 4millions de replay — Tom (@TomBert78381285) August 3, 2021

Une autre émission sera diffusée les vendredis, TF1 s'explique Si Koh Lanta All Stars alias Koh Lanta, La Légende n'est pas diffusée le vendredi soir, quelle émission sera diffusée tous les vendredis soirs sur TF1 ? Le nouveau jeu Game of Talents, présenté par l'humoriste Jarry, sera diffusé ce vendredi 27 août 2021 sur TF1.

#Nouveau #TF1#GameofTalents prsent par @JarryAtypique



Vendredi 27 aot 21h05 @TF1



En famille et avec nos clbrits, menez une enqute indite dans " GAME OF TALENTS, ils ont tous un talent cach ", le nouveau jeu de TF1 mlant talent show spectaculaire et enqute ! pic.twitter.com/CburI9zkBG — TF1 Pro (@TF1Pro) August 3, 2021