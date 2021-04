Koh Lanta 2021 : les Armes Secrètes données aux candidats ? La prod répond aux rumeurs de tricherie

"Une main supérieure viendrait distribuer des récompenses à la tête du client... Tout cela est faux"

Ce vendredi 30 avril 2021, les téléspectateurs pourront voir un nouvel épisode de Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes) sur TF1. Et comme chaque saison de l'émission présentée par Denis Brogniart, cette saison de Koh Lanta, les Armes Secrètes est accusée par plusieurs internautes de triche et de trucage. Le premier gagnant de Koh Lanta, Gilles Nicolet, avait balancé sur les tricheries et Denis Brogniart avait avoué que la triche "c'est arrivé" quelques fois dans le programme en interview pour PRBK. Et maintenant, de nombreux twittos pensent que la nouvelle mécanique du jeu avec les Armes Secrètes serait truquée. Pour eux, ces Armes Secrètes seraient "données" aux aventuriers par la prod.

Julien Magne, directeur des programmes ALP, a démenti ces accusations de tricheries comme l'a écrit Télé Star : "On a l'habitude d'entendre ici ou là des personnes qui imaginent que le soir, hors caméras, les aventuriers vont dormir à l'hôtel et font bombance. Sur les colliers et maintenant les Armes Secrètes, c'est la même chose. Une main supérieure viendrait distribuer des récompenses à la tête du client... Tout cela est faux, évidemment !".

Le producteur donne les exemples de Candice et Teheiura

Et pour faire taire les fans de Koh Lanta qui croient encore à la triche, Julien Magne a même donné des exemples. "Candice, qui se savait en danger, a précisé en interview (pour Koh Lanta pendant le tournage, ndlr) qu'elle passait son temps à chercher. Elle a trouvé un collier et ne l'a même pas sorti car elle s'est fait piéger" a-t-il souligné.

"On se souvient tous de Teheiura (qui sera au casting du Koh Lanta All Stars des 20 ans, ndlr) qui avait deux colliers et n'en a sorti aucun dans une saison passée" a-t-il aussi indiqué, "Il avait ceinture et bretelles et il a décidé de perdre son pantalon. Notre règlement de jeu est si précis qu'il laisse aux participants une liberté totale dans un cadre donné".

Julien Magne a aussi précisé que "les journalistes, cameramen et ingénieurs du son sont briefés. On ne fait jamais refaire une action dans Koh Lanta. On ne transige pas avec ça. Après, libre à chacun de croire au complot...".