Koh Lanta - Un ex-candidat balance : "on avait des boîtes de conserve"

2001 n'était pas seulement l'année de la première édition de Loft Story, c'était également celle du lancement de Koh Lanta, jeu qui était alors présenté par Hubert Auriol. Et peu s'en souviennent peut-être aujourd'hui, mais c'est un certain Gilles Nicolet, âgé de 56 ans désormais, qui a eu l'honneur d'être le premier gagnant du programme culte de TF1.

Les candidats nourris par la production il y a 20 ans

Un titre qui fait bien évidemment toujours le bonheur de l'ex-aventurier, même si selon lui, Koh Lanta n'était pas tout à fait le même jeu il y a 20 ans. Pour preuve, les candidats de l'époque avaient le droit à des boîtes de conserves offertes par la production. Toutefois, attention, n'allez pas croire qu'ils vivaient comme des rois sur l'île. "Ceux qui disent qu'on se gavait comme des cochons en saison 1, c'est un mythe. Oui, on avait des boîtes de conserve, mais elles ne contenaient pas des saucisses", a révélé Gilles auprès du Parisien, avant de préciser, "Il y en avait huit, dont quatre portions individuelles de gingembre en sauce !"

De fait, à l'instar des participants d'aujourd'hui, lui aussi a profité de Koh Lanta pour faire un régime express. Au programme ? Il a eu le temps de passer de 63kg au début de l'aventure à 54kg au moment de la finale !

Des épreuves plus difficiles aujourd'hui

En réalité, la véritable différence entre la saison 1 et la saison 26 actuellement diffusée se situerait dans "le niveau des épreuves". D'après Gilles, fidèle téléspectateur qui ne loupe jamais une édition, la production aurait progressivement augmenté la difficulté avec le temps, ce qui ne serait pas sans conséquences, "Les candidats lâchent beaucoup plus de calories que nous pendant les jeux." De quoi expliquer l'augmentation des blessures et des clashs ?

Enfin, pour l'anecdote, on ne sait pas si les aventuriers du moment font la même chose, mais à l'époque, les candidats de Koh Lanta avaient une technique très spéciale pour manger, "Quand on a eu trop faim, on est juste allés faire les poubelles de l'équipe technique qui mangeait un peu plus loin, mais on n'a pas trouvé grand-chose". Bon appétit.