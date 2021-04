Loft Story : Loana, Jean-Edouard, Kimy... Que deviennent les anciens candidats ?

Que deviennent Christophe et Julie ?

Christophe Mercy, gagnant avec Loana, est toujours en couple avec Julie Demme. Les amoureux se sont mariés en 2003 et sont devenus les parents de 2 enfants : Matis (18 ans) et Solan (10 ans). Après Loft Story, ils ont acheté une maison grâce aux gains, dans le sud de la France (dans le Tarn-et-Garonne). Une maison qui a été dévoilée dans le documentaire 20 ans de télé-réalité : du Loft à Secret Story sur TMC, diffusé le 7 avril 2021. Julie avait confié à Voici : "On a la chance aujourd'hui de ne pas avoir de crédit parce qu'on a investi dans la pierre. Après, on n'a pas fait énormément fructifier, on n'a pas dépensé non plus outre mesure. On a repris notre travail pour pouvoir vivre au jour le jour, mais ça a fait une petite avance dans la vie".

Julie, qui était hôtesse à l'hôtel George V à Paris est aujourd'hui commerciale pour une chaîne hôtelière. Quant à son mari Christophe, il serait au chômage selon Le Parisien. Ils demanderaient d'ailleurs 800 euros par interview.