Loana battue ? Son ex Fred Cauvin témoigne dans TPMP, elle réagit

"Je sais ce qui m'est arrivée mais n'oubliez pas je suis pas la seule, je suis une célébrité, on en parle beaucoup je sais" a continué l'ex star du petit écran, "malheureusement y'a des femmes qui se font frapper beaucoup plus que moi, et qui sont obligées de rester à la maison pour leurs enfants alors s'il vous plaît un conseil ne venez pas taper à leur porte quand elle crient prenez les plutôt à part, dans un coin discret pour leur laisser votre numéro de téléphone pour qu'elles puissent savoir qu'elles ont quelqu'un à appeler un jour...".

En aident de cette façon, "elle ne sera plus seule elle aura une porte de sortie et dans sa tête vous pouvez pas savoir le bien que ça peut faire". Loana s'est ensuite adressé aux hommes en leur disant : "A vous bande de salo**** je plaisante", "prenez cet enfoiré dans un coin et dites lui que la prochaine fois qu'il touche à sa femme il se retrouvera encore plus défiguré que ce qu'il lui a fait. (...) Occupez-vous de votre voisin, occupez-vous de ces femmes".