Loana battue par son ex Fred Cauvin ? Il avoue l'avoir frappée "une seule fois"

Fred Cauvin avoue : "Je l'ai giflée parce qu'elle était vraiment excessive"

Il y a quelques jours, Loana avait révélé des photos choc montrant ses bleus sur tout le corps. La gagnante de la première saison de Loft Story a assuré avoir été battue par son ancien petit ami, Fred Cauvin. Ce dernier s'est exprimé sur Purepeople en confirmant l'avoir tapée : "Elle avait pris trop de drogue, elle était excessive. Elle ne me laissait pas dormir", donc "je me suis levé, j'ai gueulé et je lui ai mis une gifle pour qu'elle se calme, tout simplement". "Je l'ai giflée parce qu'elle était vraiment excessive, impulsive" a-t-il tenté de justifier, avouant : "Alors oui, il y a une gifle qui est partie. Mais c'est la seule et unique fois depuis 2013 que j'ai levé la main sur elle".

Fred Cauvin a aussi expliqué que Loana aurait également été "physiquement violente" envers lui. Il a porté plainte pour diffamation après les accusations de violences conjugales faites par l'ex star de télé-réalité. Celui qui a partagé la vie de la lofteuse avait pourtant assuré en février 2020 à Public ne l'avoir jamais frappée : "Je passe souvent pour le méchant, mais je n'ai jamais porté la main sur elle. Sinon, elle aurait porté plainte contre moi".

"J'ai fait 48 heures de garde à vue parce que j'avais levé la main sur elle"

Puis, Fred Cauvin est revenu sur l'arrivée de la police chez Loana. Celle qui avait participé à La Villa des Coeurs Brisés 4 sur TFX avait appelé les forces de l'ordre en assurant avoir été agressée par lui. "Sur place, ils ont découvert de la drogue partout dans l'appartement. Puis quand ils sont revenus avec une équipe spécialisée, elle avait tout jeté dans les toilettes et tiré la chasse" a-t-il déclaré. Et il a ajouté : "Loana a fait 12 heures de garde à vue par rapport à la drogue trouvée chez elle. Moi j'ai fait 48 heures de garde à vue parce que j'avais levé la main sur elle".