Loana battue par son ex Fred Cauvin ? Elle dévoile des photos choc : "J'aurais préféré mourir"

Ce sont des photos choquantes que Loana a dévoilé ce jeudi 17 septembre 2020 sur Instagram, où elle a fait son retour en décembre dernier. Sur celles-ci, on voit ses jambes, bras et visage marqués par des hématomes. Une façon pour elle de démentir les rumeurs selon lesquelles elle se droguerait : "je commence en avoir marre de vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue, que je prends trop de médicaments, que je vais pas bien, EH BIEN OUI je vais pas bien je vais montrer pourquoi..", écrit-elle, avant d'accuser son ex-petit ami Fred Cauvin de l'avoir tabassée à plusieurs reprises : "Lui héros Fred Cauvin n'est pas celui que vous croyez".

Loana tabassée par son ex-petit ami Fred Cauvin ?

L'ancienne gagnant de Loft Story explique que celui-ci a raconté à la police qu'elle se droguait pour faire diversion. Mais ça n'a pas fonctionné : lors d'une perquisition à son domicile, la police n'a trouvé aucune drogue. "Il n'y avait rien du tout. Les policiers n'ont rien trouvé d'autre que des hématomes sur mes bras que Fred m'avez justement fait la veille. Au contraire, ils m'ont conseillé de porter plainte pour coups et blessures et on été remarquables après avoir compris". Ce qu'elle a fait, avant de retomber dans ses griffes.

"Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d'éloignement jusqu'au mois de juin.. Pervers narcissique qu'il est, forcément il m'a encore sorti les plus belles phrases qu'on peut entendre, qu'on veut entendre il est redevenu mon ami et voilà ce qui s'est passé deux jours avant mon anniversaire (ndlr : le 28 août) et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis, dont je n'ai osé appeler personnes pour annuler et je suis sûre que personne n'a pas compris pourquoi et je m'en excuse". Elle ajoute : "Voilà, vous allez savoir pourquoi est-ce que j'ai une mauvaise voix (sur la vidéo que j'ai publié quelques jours après mon anniversaire) parce que j'étais aphone à force d'avoir hurlé 'ARRÊTE DE ME FRAPPER' durant 4 heures, il m'a frappé et hurlé dessus sans s'arrêter 1 MINUTE !!!".

L'ancienne gagnante de Loft tory dévoile des photos choc

Dans une autre publication, elle décrit l'horreur qu'elle a subi : "J'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins en priant qu'il s'arrête. Je lui disais même 'oui' lorsqu'il me disait que j'étais qu'une connasse pour qu'il soit content. Mon teint était blafard à cause du fond de teint que j'ai mis pour dissimuler les coquarts que j'avais, et que je voulais éviter que vous voyez". Une épreuve difficile à vivre pour celle qui avait pourtant réussi à se sentir à nouveau bien dans son corps après une impressionnante perte de poids... "Donc avant de spéculer, de penser à des choses idiotes mauvaises connes et insidieuses essayez déjà de comprendre et de savoir la vérité... Je comprends maintenant les femmes battues... pourquoi est-ce qu'elles restent dans le silence : pour éviter la connerie et l'incompréhension des autres...", conclut-elle.