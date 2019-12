Loana de retour sur Instagram : elle s'explique sur son absence

"Vous êtes ma plus belle histoire d'amour" a aussi avoué l'ex de Phil Storm, "Je n'aurai pas pu espérer vivre une aventure aussi belle, unique, magique que je vis encore, comme un rêve éveillé, merci d'avoir toujours été là et je l'espère pour longtemps". Une belle déclaration d'amour à ses nombreux fans qui sont là pour elle depuis sa victoire du Loft.

Elle révèle la raison de son absence

Mais pourquoi Loana avait arrêté de publier des photos et des stories sur son compte Insta ? L'ex candidate de télé-réalité a dévoilé la raison de son absence : celle qui avait participé à La Villa des Coeurs Brisés avait besoin de prendre du temps pour elle. "J'ai pris le temps qu'il me fallait pour pouvoir me ressourcer et vous revenir en pleine forme" a-t-elle déclaré, "pour je l'espère encore beaucoup d'années à vivre ensemble... Je vous aime".