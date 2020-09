Loana battue par son ex Fred Cauvin ? Il réagit et porte plainte pour diffamation

Loana se retrouve à nouveau dans la lumière médiatique pour de tristes raisons. Ce jeudi 17 septembre, l'ancienne gagnante de Loft Story dévoilait des photos choquantes de son corps tuméfié et accusait son ex-petit ami Fred Cauvin de violences conjugales. "Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d'éloignement jusqu'au mois de juin.. Pervers narcissique qu'il est, forcément il m'a encore sorti les plus belles phrases qu'on peut entendre, qu'on veut entendre il est redevenu mon ami et voilà ce qui s'est passé deux jours avant mon anniversaire", écrit-elle, ajoutant "J'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins en priant qu'il s'arrête. Je lui disais même 'oui' lorsqu'il me disait que j'étais qu'une connasse pour qu'il soit content. Mon teint était blafard à cause du fond de teint que j'ai mis pour dissimuler les coquarts que j'avais, et que je voulais éviter que vous voyez".

Fred Cauvin dément les accusations de violences conjugales contre Loana

Des accusations auxquelles Fred Cauvin a réagi. Il a annoncé vouloir porter plainte : "Je viens de voir la publication de Loana je porte plainte", écrit-il en commentaire d'une publication partagée vendredi dernier sur Facebook. Contacté par Star Mag, il a confirmé avoir porté plainte pour diffamation : "C'est terminé ! Loana, je ne veux plus en entendre parler. Je sors de la gendarmerie, je viens de porter plainte pour diffamation." Photos à l'appui, il assure qu'elle se "drogue du matin jusqu'au soir. Elle raconte n'importe quoi et ce qu'elle veut à tout le monde. Elle n'est pas soignée. Elle ne se fait pas suivre." Pour expliquer ses hématomes, il ajoute : "Elle se cogne la tête contre les murs, elle tombe par terre quand elle a trop bu ou qu'elle prend trop de médicaments ou qu'elle prend de la drogue, elle se taille les veines. Il faut qu'elle se fasse suivre par des médecins spécialisés."