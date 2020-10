Loana hospitalisée après une "crise de démence" ? Elle serait maintenant internée, sa mère inquiète

"Elle errait dévêtue sur la voie publique"

Selon les informations de StarMag, Loana aurait eu des "bouffées délirantes" ce mardi 6 octobre 2020, vers 17h près de son appartement dans le 8ème arrondissement de Paris. L'ex candidate de télé-réalité aurait été "sous l'emprise de produits illicites", serait "sortie de son domicile seins nus et se serait montrée agressive avec les passants".

Une "crise de démence" qu'un témoin a décrit : "Loana est sortie de chez elle apeurée et désorientée. Elle était à la recherche de son petit chien qu'elle ne trouvait plus à son domicile. Elle errait dévêtue sur la voie publique". Elle qui aurait été battue par son ex Fred Cauvin irait donc de plus en plus mal.

Elle aurait été hospitalisée, la police serait aussi intervenue

Des proches présents aurait appelé les pompiers qui auraient alors transporté Loana à l'hôpital Bichat, dans le 18ème arrondissement de Paris. "La police est également intervenue. Elle a lors perquisitionné l'appartement de Loana et aurait trouvé sur place des substances illicites" précise l'article.

Sylvie Ortega Munos, "une intime de Loana", a poussé un coup de gueule contre les amis de la gagnante de Loft Story qui auraient prévenu la presse sur cet incident. "Au moment où je vous parle, Loana est consciente et sait qu'elle est hospitalisée mais je ne veux pas m'épancher d'avantage sur son état de santé" a-t-elle expliqué, "Je trouve absolument déplorable que ses prétendus amis aient préféré alerter la presse et la police que de lui porter assistance. Heureusement que j'étais là pour sauver mon amie !".

Loana aurait ensuite été "admise dans une clinique psychiatrique"

Depuis, celle qui avait été guest dans La Villa des Coeurs Brisés 4 sur TFX aurait quitté l'hôpital et aurait été "admise dans une clinique psychiatrique". L'endroit est "tenu confidentiel" et Loana "devrait séjourner plusieurs jours" là-bas. Le problème, c'est qu'en étant internée, l'ex star du petit écran n'aurait "pas le droit de garder son téléphone portable auprès d'elle".

"Violette, la mère de Loana, est informée de l'état de santé de sa fille" a indiqué le média à qui elle s'est confiée "depuis son domicile dans le sud de la France". "Cela fait près de cinq heures que j'essaye d'avoir des nouvelles de Loana mais en vain" a-t-elle avoué, sa fille Loana ne pouvant lui répondre par téléphone.

La mère de Loana, qui avait accusé Fred Cauvin de prendre des drogues et de violences a ajouté : "J'ai contacté la police pour faire évacuer Fred Cauvin du domicile de ma fille mais ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Fred est chez ma fille ! Il en profite encore ! Loana lui a laissé un double des clés et l'entière jouissance de son appartement. Que fait-il encore chez elle ? Il faut le déloger !". Elle a aussi assuré : "Ma fille est bien prise en charge. Pour l'instant tout va bien ! Mais il faut l'éloigner de Fred".