Loana : drogue, violences... Sa mère fait de graves accusations contre son ex, Fred Cauvin

Le 17 septembre 2020, Loana a surpris la Toile en postant des photos d'elle recouverte de bleus. En légende de ces clichés, elle a accusé Fred Cauvin qui se serait montrée violent avec elle et pas qu'une fois. Des accusations démenties par son ex-compagnon : "Je ne suis pas quelqu'un de violent envers une femme. Les accusations qu'elle porte sont extrêmement graves (...)Honnêtement, je suis un ancien sportif, si réellement je l'avais tabassée pendant 4 heures, c'est pas des bleus qu'elle aurait eus", a-t-il expliqué dans TPMP.

"C'est Fred qui l'a tapée"

Fred Cauvin a toutefois admis l'avoir frappée "une seule fois" : "Elle avait pris trop de drogue, elle était excessive. Elle ne me laissait pas dormir. Je me suis levé, j'ai gueulé et je lui ai mis une gifle pour qu'elle se calme, tout simplement." Loana, elle, maintient sa version. Aujourd'hui, c'est au tour de sa mère de témoigner dans cette affaire : "J'ai vu ma fille couverte de bleus au mois d'août. C'est Fred qui l'a tapée (...) Elle a des bleus à des endroits où ce n'est pas possible que ce soit elle qui les ait faits", a confié Violette à Star Mag.

Elle a ensuite raconté : "Elle avait arrêté les drogues et l'alcool lorsqu'elle vivait avec moi dans le sud (...) Son état s'est dégradé lorsqu'elle m'a quittée pour vivre seule à Paris. (...) Lorsque Loana est seule, tout va bien, mais dès qu'elle se remet en couple avec Fred, ils se détruisent. Il l'a détruit sérieusement ! C'est Loana qui paye tout, Fred ne travaille plus. Il a une forte emprise sur ma fille. Loana souffre du syndrome de Stockholm."

"Loana veut s'enfuir dans le sud pour échapper à l'emprise de Fred"

La maman de Loana accuse ensuite Fred Cauvin de fournir de la drogue à sa fille : "Je crois qu'elle a recommencé à consommer ce que je ne supporte pas qu'elle prenne. Je ne veux plus voir ma fille dans cet état. Je l'ai retrouvée intubée, en réanimation, mon Dieu, mon Dieu... Loana m'a écrit : 'Tu n'as plus qu'à ramasser des fleurs sur ma tombe' (...) C'est Fred qui fournit de la drogue à ma fille. C'est un sacré revendeur ! Il s'en met plein les poches. Il se drogue lui aussi et ça le rend violent !"

Violette avoue être très inquiète pour l'ex-candidate de Loft Story : "J'ai vu la violence de Fred. Il a démoli à coups de masse une voiture que Loana lui avait achetée. Il a cogné dans les murs du domicile de Loana à coups de poing. J'ai vu les trous dans les murs de mes yeux. Fred a aussi voulu me frapper. Il m'a insultée. (...) Loana veut s'enfuir dans le sud pour échapper à l'emprise de Fred. Je passe de nuits à me faire du souci et pleurer. Je souhaiterais qu'elle entre en clinique auprès de moi dans le sud. Loana n'observe plus ses soins psychiatrique et son traitement depuis un an !"