Loana hospitalisée : preuves à l'appui, Sylvie Ortega donne une toute autre version de l'affaire

"Loana n'a jamais été dans le coma" et il y aurait des témoins

Fin février 2021, Loana était hospitalisée "dans un état très grave". Et alors que son ex Fred Cauvin l'accusait de vouloir faire le buzz, l'ex star de télé-réalité avait ensuite révélé avoir été plusieurs jours dans le coma. Sauf qu'en lisant un article de Télé Loisirs qui parlait de l'hospitalisation et du coma de Loana, son ancienne amie et agent, Sylvie Ortega, a tenu à mettre les choses au clair. Sur son compte Facebook, à travers un message posté ce jeudi 4 mars 2021, elle a révélé qu'en fait, la gagnante de Loft Story n'aurait pas été inconsciente, ni même dans le coma.

"Non là ça va trop loin ! Stop ! De une, Loana est partie consciente avec les pompiers de l'hôtel" a assuré Sylvie Ortega, "C'est elle-même à ma grande surprise qui a voulu aller à l'hôpital" a-t-elle même expliqué. Loana "est partie avec son sac à main et porte feuille avec ses cb et papiers en chaise roulante", et "Loana n'a jamais été dans le coma !!!!!".