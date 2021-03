Affaire Loana : scène surréaliste entre Sylvie Ortega et Eryl Prayer dans TPMP, la sécu les sépare

Sylvie Ortega et Eryl Prayer se clashent à propos de Loana dans TPMP, ils ont failli en venir aux mains

Loana a récemment été hospitalisée dans un "état très grave". La gagnante de Loft Story avait même été annoncé morte par erreur. Mais elle est sortie du coma et a accusé son amie Sylvie Ortega de l'avoir droguée et volée dans une vidéo diffusée dans TPMP, ce lundi 1er mars 2021 sur C8. "C'est à cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie" a assuré l'ex star de télé-réalité, sous-entendant que ça aurait aurait pu la tuer, "Je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas pris d'alcool. C'est bien quelqu'un qui me les a donnés". Sylvie Ortega, veuve de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, s'est défendue dans TPMP en assurant avoir donné 2 cachets de Xanax 0,25 suite à une "crise d'angoisse" de Loana, qui avait fait une crise de démence en 2020.

Ce lundi 1er mars 2021, toujours dans TPMP, Eryl Prayer, ami de Loana et sosie d'Elvis Presley, a lui aussi accusé Sylvie Ortega d'avoir tenter de tuer Loana. Et il a ajouté à l'attention de Sylvie Ortega : "Mon père, il est au paradis et il te pisse au c**! C'est une folle, une s***pe, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette gonzesse". Cyril Hanouna a donc invité Eryl Prayer et Sylvie Ortega dans TPMP, ce mardi 2 mars 2021, pour mettre les choses au clair. Mais l'animateur, les chroniqueurs, les équipes techniques et les téléspectateurs ont eu droit à un violent règlement de comptes entre les deux invités.

Alors qu'Eryl Prayer a tenté de s'excuser pour les insultes proférées à l'encontre de Sylvie Ortega la veille, cette dernière s'est moquée de lui et lui a lancé des piques. Rapidement, le ton est monté entre eux : regards noirs, insultes et même doigts d'honneur ont fusé. Ils ont même failli se battre. S'approchant chacun leur tour l'un de l'autre avec colère, ils étaient à deux doigts d'en venir aux mains en direct sur le plateau.