Loana s'exprime enfin et accuse son agent de vol et de l'avoir droguée à son insu, l'accusée dément

Quelques semaines après avoir fait son retour sur le plateau de TPMP face à Cyril Hanouna où elle a évoqué sa triste histoire dont les violences conjugales qu'elle a subies, Loana faisait de nouveau parler puisqu'elle aurait été victime d'une surdose de GHB. Il se murmurait même qu'elle aurait été dans un "état très grave" mais son ex et sa mère l'avaient accusée de vouloir faire le buzz. Après plusieurs jours de silence puisqu'elle est bien à l'hôpital, celle qui s'est fait connaître il y a 20 ans a décidé d'enfin rétablir la vérité via une vidéo diffusée par Cyril Hanouna.

Loana dément avoir pris de la drogue

Ce week-end, Eryl Prayer diffusait un communiqué écrit par Loana où elle assurait ne pas avoir faire d'overdose mais une "intoxication médicamenteuse". La principale concernée a donc confirmé qu'elle avait bien écrit ce message et a donné de ses nouvelles dans TPMP ce lundi 1er mars. Dans les images à voir dans notre diaporama, elle apparaît souriante et semble en bonne santé. Loana assure aussi que ce n'est pas la drogue qui est à l'origine de son coma. "Je tiens à vous préciser que je n'ai pas pris de drogue. J'ai mes analyses pour le prouver. C'était à cause de médicaments ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie". Mais l'ex-candidate de télé-réalité va encore plus loin : " Je n'avais pas d'ordonnance, je n'avais pas de médicaments. Je n'ai pas pris de drogue ni d'alcool donc forcément, c'est quelqu'un qui me les a donnés. Je n'accuse personne. Je vais porter plainte pour diffamation parce que je n'ai pas pris de drogue ce jour-là et ce sont tes médicaments qui m'ont mis dans le coma" ajoute-t-elle.

Des propos similaires à ceux du communiqué publié ce week-end dans lequel elle accusait Sylvie Ortega d'avoir voulu "[la] faire crever". Sur Instagram, Sylvie Ortega avait ensuite réagi, expliquant vouloir porter plainte suite à ces propos.

Elle égratigne Sylvie Ortega, elle lui répond

Dans une autre partie de son message, Loana accuse aussi Sylvie Ortega d'avoir volé certaines de ses affaires alors qu'elle était inconsciente. "Je tenais à ajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque des bijoux (...) Je n'ai même plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais aussi porter plainte pour vol de tous les bijoux que tu m'as pris" a déclaré Loana.

Sur son compte Instagram, Sylvie Ortega n'a pas manqué de réagir aux accusations de Loana et Eryl Prayer. "C'est très, très grave" a-t-elle expliqué en story, se disant inquiète pour ses proches. Elle dénonce les propos de Loana qui l'accuse de l'avoir droguée. "Quand bien même je lui aurais administré des médicaments, tout médecin sait qu'on ne peut pas mourir ou plonger dans un profond coma avec deux xanax et deux imovanes, c'est impossible. Ils sont en train de s'enfoncer tous les deux !" a-t-elle déclaré, ajoutant que Loana et Eryl Prayer n'ont "aucune preuve" de ce qu'ils avancent. "Ils me donnent du rêve à mon avocat et moi (...) Quand les deux seront derrière les verrous, on rigolera bien, moi je suis sereine." a-t-elle expliqué. Concernant les accusations de vol, elle dément aussi et a expliqué que les infirmières lui avaient confié les affaires de Loana qu'elle a conservées pour lui rendre. Sylvie Ortega sera ce soir dans TPMP pour s'exprimer.