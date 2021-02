Loana hospitalisée : sa mère l'enfonce et son ex Fred Cauvin l'accuse de vouloir "faire le buzz"

Loana hospitalisée : sa mère la clashe et son ex Fred Cauvin l'accuse de vouloir "faire le buzz"

Alors que Loana a été prise en charge une nouvelle fois dans un hôpital, après avoir récemment été hospitalisée et internée, ses proches se sont montrés particulièrement sévères. Sa mère, Violette, a en effet réagi d'une drôle de manière, assurant qu'elle ne pouvait rien faire pour sa fille. Et son ex, Fred Cauvin, l'a taclée en l'accusant de vouloir "faire le buzz" et de continuer de prendre des drogues.