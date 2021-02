Loana : volée par sa mère, frappée par son ex-compagnon... elle témoigne avec émotion dans TPMP

Ce mardi 9 février 2021, Loana a effectué un retour médiatique remarqué. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, la gagnante de la toute première édition de Loft Story - qui a vécu des derniers mois très compliqués, est en effet revenu sur la dilapidation de sa fortune engrangée au tout début de sa carrière.

Loana volée par ses proches

Aussi, à en croire ses propos, ce n'est pas elle qui aurait profité de cet argent, mais ses proches, "Je n'ai pas tout cramé, je n'ai rien dépensé, on a tout cramé à ma place". Interrogée par Cyril Hanouna sur ce qui lui est arrivée, Loana n'a pas hésité à critiquer le comportement de sa mère et de Fred Cauvin, son ex : "Ce million est dans les poches de mon ex et de ma mère. Elle donnait des informations à mon ex sur mes codes de carte bleue pour qu'il puisse les dépenser. Elle faisait ça par méchanceté".

Une révélation inquiétante qui nous rappelle la relation tendue entre les deux femmes - sa mère souhaiterait la placer sous curatelle, d'autant plus qu'elle a ajouté, "J'ai essayé de discuter un petit peu avec elle, elle me dit que ce n'est pas vrai mais sur 800 000 euros, il me reste 10 000 euros. (...) On m'a tout pris en sept ans et je ne m'en suis pas rendu compte".