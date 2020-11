Loana hospitalisée et droguée ? Elle s'exprime enfin sur son état de santé et répond aux rumeurs

Ce n'est un secret pour personne, Loana n'est pas en méga grande forme depuis plusieurs années. Elle semblait pourtant avoir retrouvé un peu de stabilité avec Fred Cauvin, mais tout a dérapé lorsqu'elle a accusé ce dernier de l'avoir frappée : elle a même partagé des photos chocs sur lesquels on peut la voir recouverte de bleus. Son ex-compagnon a rapidement démenti ces accusations, mais la mère de Loana a ensuite laissé entendre qu'il aurait forcé sa fille à se droguer.

"Je ne suis pas malade"

Quelques jours plus tard, les médias ont balancé que l'ex-candidate de Loft Story aurait été hospitalisée suite à une crise de démence : "sous l'emprise de produits illicites, elle serait sortie de son domicile seins nus et se serait montrée agressive avec les passants", a expliqué StarMag avant d'ajouter qu'elle aurait été ensuite internée dans un établissement psychiatrique : "Elle va très mal, son état est jugé 'grave' selon les médecins." Loana Petrucciani y aurait passé plusieurs jours, en isolement, avant de pouvoir sortir.

Un mois après toute cette histoire, l'ancienne star de télé-réalité a fait son retour sur Instagram, l'occasion pour elle de démentir les rumeurs sur son état de santé et sa consommation de drogue : "Je vais très bien contrairement à ce que j'ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J'avais juste besoin de m'isoler pour mieux me retrouver", a écrit Loana en légende de plusieurs photos avec des filtres de Halloween. Mieux, elle ajoute même travailler sur un "énorme projet". De quoi rassurer ?