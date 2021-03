Koh Lanta 2021, les coulisses : tournage en plein Covid, perte de poids... Marie nous raconte (itw)

Le tournage de Koh Lanta 2021 pendant la pandémie, "ça rajoute un stress supplémentaire"

Après la violente chute d'Elodie dans Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes) sur TF1, les téléspectateurs ont été marqués par l'élimination de Marie sur une arme secrète. Marie, qui nous avait avoué ne pas en vouloir à Magali, nous a aussi raconté les coulisses du tournage de Koh Lanta dans une interview Off Screen pour PRBK.

Comment c'était de tourner en pleine pandémie de coronavirus ? Car pour rappel, en France, Koh Lanta 2021 a été l'une des seules émissions à être tournées en plein pendant le reconfinement (le 2ème confinement de novembre 2020). Une belle prouesse pour la prod et les équipes techniques, qui ont dû créer une bulle sanitaire. Mais "c'est vrai que c'est compliqué parce que ça rajoute un stress supplémentaire" a confié Marie, "si on avait été positif on n'aurait pas pu partir". Pour éviter la Covid-19, les aventuriers de cette saison avaient "des tests PCR à faire, des confinements à faire en France, une fois arrivée à Papeete on a été retesté, reconfiné". Donc "c'était fatiguant avant même de commencer" a-t-elle avoué.

Quant au retour en France, là aussi il ne s'est pas fait directement après son élimination. L'aventurière éliminé du jeu présenté par Denis Brogniart a rappelé que "tous les candidats qui partent avant la réunification, on attend dans la maison des candidats. On reste 3 jours, le temps d'attendre s'il y a un blessé ou quoi que ce soit pour le remplacer". Puis, de nouveaux tests PCR ont été faits.

Préparation et perte de kilos : "J'avais arrêté de manger des sucres 3 mois avant", "j'ai perdu un petit peu de poids"

Comment s'est-elle préparée au tournage de Koh Lanta, les Armes Secrètes ? "C'est comme une course ou un devoir, on ne prépare pas 3 jours avant de partir, c'est un truc qu'on fait sur le long terme" donc "je m'étais préparée plusieurs mois avant de partir", "j'avais arrêté de manger des sucres 3 mois avant, j'avais essayé de préparer mon corps à ne pas être en manque de certains aliments".

Et même si Marie n'est pas restée longtemps sur le camp, elle a quand même perdu quelques kilos. "J'ai perdu un petit peu de poids" et "on se sent un petit plus affaibli" par le manque de nourriture. Après elle n'a pas non plus perdu trop de poids non plus : "Je fais 50 kilos donc c'était sûr que je n'allais pas perdre énormément".

