Elodie (Koh Lanta 2021) chute violemment : les téléspectateurs traumatisés (et amusés)

Si c'est Sylviane qui a été la première à quitter l'aventure Koh Lanta - Les Armes Secrètes ce vendredi 12 mars 2021, c'est bien Elodie qui a (malgré elle) fait le buzz sur les réseaux sociaux lors de ce premier épisode. Rien à voir avec un coup de sang comme on en a régulièrement l'habitude, ni même avec une stratégie magistrale de sa part, la membre de l'équipe des Jaunes s'est en réalité retrouvée au centre d'un énorme fail.

Chute violente pour Elodie

Afin de jeter immédiatement les candidats dans le grand bain, Denis Brogniart avait en effet organisé une première épreuve d'immunité particulièrement compliquée. Au programme ? Il fallait atteindre différentes plateformes en équipe en traversant des poutres aussi humides que fines.

Or, comme on pouvait s'en douter, entre la précipitation, le stress et les conditions compliquées, les chutes ont été nombreuses. Et malheureusement pour Elodie, la sienne a été catastrophique. Et pour cause, la coach sportive est violemment tombée sur son entre-jambes, obligeant ainsi l'équipe médicale à la transporter en urgence à l'infirmerie.

Les Internautes ont souffert

Un choc qui s'est finalement révélée sans gravité pour la suite, puisque Elodie a pu retrouver ses camarades "Le choc a été violent mais ça va mieux. Je retiens aussi que mon équipe a été vraiment là pour moi", mais qui a néanmoins traumatisé le public.

Oui, cette chute n'est clairement pas restée sans conséquences du côté des téléspectateurs. Entre ceux qui ont souffert avec l'aventurière "La chute de Élodie omg j'ai ressenti la douleur" ou encore "La façon dont elle est tombée j'ai serré les fesses", et ceux qui se sont amusés devant cette glissade, "Je rêve ou Elodie qui a fait la chute de l'année a le mot équilibre tatoué sur son bras?", cette séquence est déjà devenue culte auprès des Internautes.