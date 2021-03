Sylviane (Koh Lanta 2021) éliminée : "beaucoup de stratégie et de manipulation", elle se confie

Une élimination décevante

Des mois de préparation afin d'affronter Koh Lanta pour finalement être éliminée dès le premier conseil, tel a été le destin de Sylviane dans l'édition "Armes secrètes", diffusée ce vendredi 12 mars 2021 sur TF1. En cause ? Une première épreuve d'immunité ratée et un petit mytho auprès de ses partenaires en affirmant avoir trouvé l'un des fameux colliers...

Une situation décevante pour l'aventurière ? Absolument. Au micro de Télé-Loisirs, Sylviane a déclaré ne "pas avoir très bien" vécu cette élimination, même si elle n'a pas été surprise de voir son nom sortir, "Je savais que j'allais être éliminée. J'ai fait perdre mon équipe, donc je savais que mon nom allait être évoqué lors du conseil. (...) Dans ma tête, j'étais prête à quitter le camp."

"Il me manquait le mental"

Surtout, la candidate ne peut s'empêcher d'avoir aujourd'hui un goût amer dans la bouche vis-à-vis de cette courte aventure. Après avoir confessé, "Quitter l'aventure la première, c'est le plus difficile à encaisser", Sylviane a révélé s'être sentie totalement déconnectée du reste des participants, "Déjà, pour moi, ça avait mal commencé. Les Jaunes m'ont quasiment choisi en dernier. (...) Au départ, ils étaient tous super sympas. Mais je me sentais la doyenne de l'équipe. Je ne m'attendais pas du tout à ça."

Selon l'ex-membre des Jaunes, l'ambiance sur l'île était en effet plus pesante que réjouissante, la faute à des aventuriers qui n'étaient pas là pour savourer. "Il y a beaucoup de jeunes dans ce Koh-Lanta. Je n'étais pas dans le même esprit, et je sentais qu'il y aurait beaucoup de stratégie et de manipulation" a-t-elle ainsi révélé, avant d'ajouter, "Il me manquait le mental pour manipuler les autres. Je me suis rendu compte que j'étais trop entière. Il faut avoir une double personnalité pour participer à Koh-Lanta."

Des propos qui nous laissent espérer des moments forts dans les épisodes à venir avec tous les autres candidats...