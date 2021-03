Marie (Koh Lanta 2021), victime d'une arme secrète, éliminée : "C'est vraiment très dur à digérer"

Après un premier épisode de Koh Lanta 2021, marqué par l'élimination de Sylviane, le lancer de machette d'Arnaud, accusé de maltraitance animale, et la chute impressionnante d'Elodie, le deuxième épisode, lui, a été fort en rebondissements. Petit récap. Alors que l'équipe jaune a plutôt mal commencé l'aventure, elle s'est vite rattrapée avec ses victoires sur l'épreuve de confort et l'épreuve d'immunité. L'équipe rouge a donc vécu son premier conseil et quel conseil !

Marie réagit à son élimination de Koh Lanta 2021 ?

Se sentant en danger, Arnaud et Magali sont partis à la recherche d'un collier d'immunité ou d'une arme secrète et leurs efforts de plusieurs ont payé car ils ont trouvé les deux, mais au moment du conseil, Arnaud n'a pas souhaité jouer son collier. Magali, elle, n'a pas hésité une seconde à sortir son arme secrète du kit ou double. Elle a donc décidé de provoquer en duel Marie. Résultat ? Magali a gagné une immunité et Marie, une voix contre elle. Ne pouvant plus éliminer la doyenne de l'équipe jaune, les candidats ont dû changer leur fusil d'épaule.

C'est donc Marie qui a obtenu le plus de votes contre elle. Un dénouement auquel elle ne s'attendait absolument pas : "Je ne réalise pas du tout, je suis complètement déconnectée à partir du moment où Magali me choisit pour le duel et qu'à la fin ça se termine avec une élimination... Je suis super triste, je ne réalise pas du tout que là c'est fini. Je suis déconnectée, j'ai l'impression de ne même pas réaliser ce qui est en train de se passer (...) De voir que l'aventure se termine comme ça, subitement, sur une arme secrète... C'est vraiment très dur à digérer.", explique la candidate de Koh Lanta : Les Arme secrètes à Voici.

En veut-elle à Magali ?

Son élimination fut un choc pour elle, mais elle n'en veut pas pour autant à Magali : "Je ne peux pas lui en vouloir à proprement parler car, dans tous les cas, je savais qu'elle allait choisir une fille car elle était très proche des garçons à ce moment-là. Qu'elle avait envie d'évincer une des nanas du quatuor des filles 'jeunes' comme elle disait (...) Je m'étais préparée à ce qu'elle me choisisse à ce moment-là. Mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui, donc je ne peux pas lui en vouloir directement. C'est le jeu, elle voulait se sauver sinon elle partait de toute façon."