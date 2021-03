Elodie (Koh Lanta 2021) réagit à sa chute violente : "J'ai eu un sacré hématome comme jamais"

"J'ai rarement eu une douleur aussi forte", "j'ai cru que je m'étais fêlé le pubis en deux"

Et si aujourd'hui, Elodie s'est remise de cette chute impressionnante, elle a souffert pendant le tournage juste après être tombée. "Sur le coup, honnêtement, j'ai rarement eu une douleur aussi forte. A cet endroit-là, c'est la première fois que je chutais. C'est très violent, la douleur a été vraiment très intense, ça fait penser un petit peu à quand tu te cognes le coude avec un espèce de courant électrique. C'était très violent et très puissant" a déclaré celle qui fait partie de la nouvelle saison de Koh Lanta. "J'ai eu hyper mal", "j'ai cru vraiment, sur le moment, que je m'étais fêlé le pubis en deux" a-t-elle même ajouté.

Alors qu'il ne reste plus que 19 aventuriers dans Koh Lanta, les Armes Secrètes, Elodie a aussi précisé avoir été rapidement prise en charge par la prod et le médecin du programme. "J'ai été soignée et on s'est bien occupé de moi. L'équipe a été top. Denis a pris de mes nouvelles. Le médecin m'a soignée et si je suis revenue dans le jeu c'est que j'étais apte" a-t-elle indiqué, "J'ai eu un sacré hématome, je ne vous donnerai pas plus de détails que ça sur les conséquences de cette chute. J'ai eu un sacré hématome comme jamais j'ai eu entre les jambes".