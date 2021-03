Koh Lanta 2021 : Denis Brogniart démonte les accusations de maltraitance animale

A chaque nouvelle saison, Koh Lanta cartonne sur TF1. L'émission d'aventure animée par Denis Brogniart - dont l'édition "Les armes secrètes" vient de débuter, fait partie des programmes incontournables des téléspectateurs et ne cesse de fasciner le public à travers ses décors, ses épreuves et ses candidats emblématiques.

De la maltraitance animale sur Koh Lanta ?

Pourtant, c'est pour une raison bien moins joyeuse que le jeu s'est retrouvé au centre de quelques discussions le week-end dernier. A l'occasion de la diffusion du premier épisode, certaines personnes ont profité des réseaux sociaux pour faire part de leur colère vis-à-vis du comportement des aventuriers à l'encontre des animaux lors des parties de pêche.

Dans un communiqué, PETA (association de protection animale) n'a pas manqué de critiquer "les actes de cruauté" de la part d'Arnaud notamment, considérés comme terriblement choquants, "L'un des participants tente d'attaquer une raie à la machette, qu'il finit par lancer maladroitement sur l'animal, qui parvient à s'échapper sans que nous sachions s'il a été blessé. Plus tard, on le voit frapper une murène avec une lance puis la piétiner, tandis qu'elle se débat et essaie de le mordre". De même, la production a été mise en cause dans sa façon de filmer et diffuser "au ralenti" les séquences, ce qui aurait pour effet de glorifier de tels actes.

Denis Brogniart : "ils vont manger quoi ? Du sable ?"

Des accusations fortes, qui n'ont logiquement pas plu à Denis Brogniart. De passage sur Sud Radio ce jeudi 18 mars 2021, le présentateur emblématique de Koh Lanta a au contraire tenu à défendre le comportement des candidats sur l'île en rappelant que la pêche est une étape logique, loin d'être gratuite et qui n'est certainement pas pensée par les producteurs pour faire le show ou le buzz, "À un moment, il faut arrêter avec ça. On est dans une émission où ils n'ont rien et où on leur dit : 'Vous vous servez du milieu naturel pour vivre'. Koh-Lanta, c'est montrer ce qu'il se passe. La recherche de nourriture, ça fait en fait partie. Ils sont affamés".

Puis, passablement agacé par cette polémique, Denis Brogniart a dans un premier temps sorti la carte de l'ironie, "Si on les interdit de pêcher, ils vont manger quoi ? Du sable ?", avant de déclarer que le combat mené par PETA contre l'émission est hors-sujet ici, "Je suis le premier à défendre la cause animale, mais dans ce cas-là, je pense que l'on est en dehors des clous et en dehors de ce qu'est la protection animale". Oui, il n'est pas certain que sa réaction calme la colère de l'association.

La production serait prudente

A noter que l'émission de TF1 avait déjà pu compter sur un soutien important la veille. Invité de l'émission TPMP, Mohamed - candidat emblématique de Koh Lanta - Pacifique en 2005, y a notamment expliqué que la production faisait toujours très attention à ne pas franchir la ligne et au respect de la faune sauvage durant le jeu.

Réputé pour être l'aventurier qui avait tenté de capturer une chèvre pour la manger, Mohamed a révélé que la production le lui avait finalement interdit, car cela n'entrait pas dans la charte de l'émission, "La prod, avant de nous lancer sur l'île, ils nous donnent un listing d'animaux à ne pas tuer, d'animaux protégés."