Koh Lanta : Denis Brogniart pourrait-il devenir candidat de l'émission ?

Denis Brogniart candidat de Koh Lanta ?

Aujourd'hui, il est difficile de parler de Koh Lanta sans penser immédiatement à Denis Brogniart. Il faut dire que l'animateur du jeu, présent depuis 2001, est au moins aussi mythique que l'épreuve des poteaux et a su apporter sa petite touche personnelle à ce jeu d'aventure unique en son genre.

En près de 20 ans, le présentateur a notamment vu passer de multiples candidats aux personnalités différentes, suivi des centaines de stratégies inédites et a pu apprendre au plus près le concept de survie sur une île. De quoi faire de lui le candidat idéal ? De quoi le motiver à changer de rôle à l'occasion d'une nouvelle émission All Stars ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Télé 7 Jours, qui l'a interrogé à ce sujet.

Oui... mais non

Réponse ? "Si je ne présentais pas l'émission depuis 2001, c'est le seul programme pour lequel j'aurais essayé de m'inscrire à coup sûr" a effectivement révélé Denis Brogniart. Il l'a confessé, il se retrouve totalement dans les valeurs de ce programme, "Pour le dépassement de soi, le côté Robinson Crusoé..."

Malheureusement, s'il s'imagine très bien être remplacé par une autre personne à l'animation de Koh Lanta, il a encore du mal à se voir dans la peau d'un candidat. A en croire ses propos, il risquerait de poser quelques problèmes sur l'île, "Même si je me considère comme un aventurier, je dois admettre que je ne pense pas que j'aurais été un très bon candidat côté relations humaines".

Denis Brogniart qui pousserait des coups de gueule emblématiques façon Moundir ? On rêve de voir ça !