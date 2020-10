Koh Lanta : Denis Brogniart prêt à quitter l'émission et laisser sa place à un autre animateur ?

Pas de Koh Lanta sans Denis Brogniart ?

Koh Lanta peut-elle exister sans Denis Brogniart à l'animation ? La réponse est "oui". Premièrement, il faut rappeler que l'actuel animateur de l'émission ne l'a pas toujours été. Au contraire, c'est Hubert Auriol qui était à la tête de la toute première édition en 2001. Deuxièmement, c'est Denis Brogniart lui-même qui espère voir le jeu se poursuivre sans lui d'ici quelques années.

A l'occasion d'un live organisé sur son compte Instagram, l'animateur culte de TF1 a tout simplement répondu à Moundir, "Mais non, tu es fou. Jamais, jamais ! Je n'espère pas d'ailleurs" quand ce dernier lui a fait remarquer que Koh Lanta s'arrêtera le jour où il décidera de partir. Selon Denis Brogniart, "Tout le monde est remplaçable. Quand tu penses l'inverse, c'est là que tu es foutu. Koh-Lanta est plus puissant que ne peut l'être n'importe quel animateur."

L'animateur passera le flambeau sans problème

Aussi, le présentateur de ce programme d'aventure l'a confié, il n'aura aucun problème à passer le flambeau à quelqu'un d'autre, comme l'a fait Jean-Pierre Foucault avec Camille Combal pour Qui veut gagner des millions, "Bien sûr que je suis prêt à le faire. Je ne sais pas quand ce sera, mais évidemment". Cependant, on vous rassure tout de suite, Denis Brogniart n'a clairement pas l'intention d'éteindre son propre flambeau maintenant.

"Tu me parles de Jean-Pierre Foucault mais il a 20 ans de plus que moi. Je ne suis pas un perdreau de l'année mais je ne suis pas encore un rebut" a-t-il ainsi précisé avec humour. Autrement dit, le mariage entre Koh Lanta et l'homme au "Ah !" le plus génial de France est loin d'être terminé.