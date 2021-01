The Voice : une saison All Stars en 2021 pour fêter les 10 ans, ça semble se préciser

The Voice All Stars en 2021 ? Ça semble se confirmer

Le Parisien a annoncé deux grandes nouvelles TV dans son numéro sorti ce dimanche 3 janvier 2021. Pour les 20 ans de Koh Lanta, le jeu présenté par Denis Brogniart devrait avoir une saison All Stars sur TF1. Et en plus du Koh Lanta All Stars, The Voice aussi devrait avoir une saison All Stars sur TF1, là aussi pour fêter son anniversaire : ses 10 ans.

Alors que la saison 10 de The Voice arrive bientôt sur TF1, avec de nouveaux coachs (l'arrivée de Vianney qui rejoint Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny qui est de retour), l'émission de Nikos Aliagas préparerait donc une autre nouvelle saison pour 2021. Une saison All Stars où d'anciens talents qui ont déjà tenté leur chance devraient revenir. Et cela semble se confirmer, il devrait y avoir 5 coachs au lieu de 4 : Jenifer, Mika, Zazie, Florent Pagny et Patrick Fiori. Elle serait même déjà signée et partiellement mise en boîte d'après le média.

Une saison anniversaire qui devrait être diffusée après The Voice 10 (dont le tournage avait modifié à cause du couvre-feu), mais toujours en 2021. Car même si rien n'est officiel et qu'il n'y a donc pas encore de date de diffusion précise, Le Parisien a révélé que The Voice All Stars devrait être diffusée à la rentrée 2021... et remplacera donc The Voice Kids.

Patrick Fiori et Jenifer avaient teasé la saison All Stars

Patrick Fiori, invité de l'émission On refait la télé sur RTL, avait déjà annoncé en octobre 2020 à propos de cette saison All Stars : "Ce sera très différent. On reste dans le même concept mais ça va réunir beaucoup de choses inattendues", "on risque de retrouver des talents qu'on a déjà vus et d'autres non".

"Elle sera en principe plus courte car nous sommes plus nombreux du coup ça va aller plus vite en terme de tournage" avait-il précisé. Une info confirmée par Jenifer qui avait déclaré à Télé 7 Jours : "On m'a expliqué que ce serait une saison particulière, plus courte". Et déjà, la rumeur courait qu'il y aurait non pas 4 coachs mais 5 coachs pour cette saison particulière.