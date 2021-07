Danse avec les stars 2021 : Jean-Baptiste Maunier, Tayc... de nouveaux noms et un duo 100% masculin

Du changement serait attendu dans Danse avec les stars 2021 si l'on en croit les rumeurs. Il se murmure que Denitsa Ikonomova remplacerait Shy'm dans le jury tandis que Jean-Paul Gaultier prendrait la place de Patrick Dupond, décédé en mars 2021, et un ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris celle de Jean-Marc Généreux. On peut aussi lire que TF1 aurait décidé d'abandonner les directs pour privilégier les émissions enregistrées. Sinon, qu'en est-il du casting ?

Le casting de Danse avec les stars 2021 dévoilé ?

Aucune info n'est officielle pour le moment, mais de plus en plus de noms de candidats potentiels commencent à sortir. Aujourd'hui, Puremédias assure que l'acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier, la chanteuse Lââm, l'ex-candidat de Koh Lanta, Moussa Niangane, l'humoriste et acteur (notamment dans la saison 10 de En Famille) Gérémy Crédeville et l'auteur du tube Le temps, Tayc, rejoindraient la saison 11 de Danse avec les stars.