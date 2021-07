En Famille : un amoureux pour Roxane, l'ex-femme de Jean-Pierre débarque... premières infos

L'arrivée de l'été est synonyme de retour de la famille Le Kervelec sur nos écrans. Ce lundi 5 juillet 2021, M6 débutera ainsi la diffusion de la saison 10 de la série En Famille en lieu et place de Scènes de Ménages. Des retrouvailles très attendues des téléspectateurs, d'autant plus que ces nouveaux épisodes seront riches en rebondissements et nouveautés, comme le dévoile Allociné.

De nouveaux personnages

Suite à sa séparation d'avec Kader (causée indirectement par le départ de Tarek Boudali), Roxane va enfin retrouver l'amour. Dans cette nouvelle saison, l'héroïne incarnée par Charlie Bruneau va en effet rencontrer Milo, le propriétaire d'une épicerie fine italienne. Et pour l'occasion, c'est l'humoriste Gérémy Crédeville qui a été choisi pour le rôle. Reste à savoir si cette histoire durera ou s'il ne s'agira que d'une amourette d'été.

Du côté de Marjorie, la soeur de Roxanne aura la mauvaise surprise de voir débarquer dans sa vie Catherine, qui n'est autre que l'ex-femme de Jean-Pierre. Incarnée ici par Gigi Ledron, cette psychiatre et sexologue va-t-elle mettre en péril le nouveau couple ? A priori, la réponse est non, mais son retour dans la vie de tous les personnages aura tout de même un véritable impact sur chacun. Marjorie ne saura par exemple plus comment se comporter par peur d'être jugée/comparée, là où Gaspard et Annabelle n'arriveront pas à s'habituer à la présence de leur mère.

Des intrigues mouvementées

Cette année encore, la famille Le Kervelec va connaître quelques bouleversements. Suite à un dégât des eaux chez elle, Roxane sera contrainte de retourner (temporairement) vivre chez ses parents. Le problème, c'est que son travail ne sera pas compatible avec les habitudes de son père et de sa mère, ce qui pourrait donner lieu à certaines scènes gênantes, notamment au moment de réunions par visio.

En parlant des séniors de la série, Jacques - toujours décidé à profiter de la vie après son expérience traumatisante de l'an passé, va ouvrir une activité de bricolage, tandis que Brigitte va se lancer dans l'aventure des chambres d'hôtes en aménageant la cabane à outils. Une histoire qui ne devrait pas dépayser les fans de Scènes de Ménages et qui ne sera pas sans quiproquos (voir la bande-annonce dans notre diaporama).

Enfin, du côté des enfants, Antoine - en parallèle de sa carrière dans un restaurant étoilé, va lancer une chaîne YouTube dédiée à la cuisine pour les jeunes parents, tandis que Chloé - toujours étudiante en médecine, va faire un véritable burn-out au point de bouleverser l'équilibre de sa famille et obliger son père à réagir.