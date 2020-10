Tarek Boudali de retour dans En Famille ? Il nous répond (Interview)

En 2018, Tarek Boudali a annoncé son départ de En Famille pour se consacrer à de nouveaux projets. Depuis, il a joué dans les films Nicky Larson et le Parfum de Cupidon et Brillantissime et a doublé un personnage de Comme des bêtes 2. Aujourd'hui, l'acteur est en pleine promo de son deuxième film en tant que réalisateur, 30 jours max, avec ses potes Philippe Lacheau et Julien Arruti. La sortie au cinéma est prévue pour le 14 octobre 2020.

Tarek Boudali de retour dans En Famille ?

PRBK a eu l'occasion d'interviewer Tarek Boudali pour 30 jours max, mais aussi pour savoir s'il serait partant de revenir dans En Famille sur M6. Alors, son retour dans la série est-il possible deux ans après son départ ? Sa réponse ne va pas faire plaisir à tout le monde : "On me parle régulièrement d'En Famille, Les gens viennent me voir pour en parler. Pendant la tournée d'avant-première pour 30 Jours Max, on m'a sans cesse demandé si je comptais retourner dans la série."

Tarek Boudali ajoute : "Mais non. Malheureusement non. Je n'ai plus le temps. J'étais arrivé à un point où il fallait que je fasse un choix. Même si je reste attaché à cette série pour ce qu'elle m'a apporté." Sa réponse a au moins le mérite d'être claire et honnête. Pas trop déçus ?

"C'était un départ pour du bien"

Certains téléspectateurs n'ont pas hyper bien réagi face au départ de l'ex-interprète de Kader, mais comment a vécu cette situation Charlie Bruneau, aka Roxane dans En Famille ? "J'étais très contente pour lui. C'était un départ pour du bien, pas un départ motivé par une lassitude. J'ai quand même eu un gros pincement au coeur parce que je passais énormément de temps avec lui. (...) Il n'y aura pas de retour", a-t-elle confié en interview avec PRBK.

