30 jours max : Tarek Boudali veut devenir un héros dans le teaser de son nouveau film

Que choisiriez-vous si vous étiez au courant de la date exacte de votre mort ou du moins, du temps qu'il vous reste à vivre ? Profiteriez-vous à fond de la fin de votre vie en réalisant des activités extrêmes et dangereuses ou préfériez-vous attendre que le temps passe tranquillement ? Tarek Boudali, lui, opte pour la première idée dans son nouveau film 30 jours max, tourné en 2019.

30 jours max se dévoile avec un premier teaser

L'histoire ? Rayane, un flic maladroit et froussard peu considéré par ses collègues, apprend par son médecin qu'il n'a plus que 30 jours à vivre. Il décide alors de tout faire pour devenir un héros dans son commissariat et conquérir le coeur de sa collègue, Stéphanie.

Comme on peut le voir dans le premier teaser de 30 jours max, Rayane (Tarek Boudali) va reculer devant rien pour se transformer en super policier, comme une prise d'otage ou un saut accroché à un simple tuyau d'arrosage, mais tout ne se passera pas comme prévu. Au programme du second film réalisé par Tarek Boudali, après Epouse-moi mon pote ? De l'humour, des cascades... et des gros fails. Rendez-vous le 14 octobre 2020 au cinéma pour découvrir cette comédie.