En famille : nouveau prime à venir, une intrigue avec Kader (Tarek Boudali) au programme ?

Nouveau prime pour En Famille

La nouvelle saison de En Famille vient tout juste de débuter de façon quotidienne sur M6, mais la chaîne est déjà prête à lui réserver une nouvelle grande soirée. LeBlogTVNews le dévoile, c'est un prime exceptionnel intitulé Au bout de leurs rêves qui sera prochainement diffusé. A l'heure actuelle, aucune date n'est encore connue, "très vraisemblablement pas avant la rentrée", mais les premiers détails de l'histoire ont fuité. Et ça s'annonce prometteur.

Au programme ? La famille Le Kervelec va frôler le drame à l'occasion d'un simple repas où Jacques va manquer de s'étouffer avec sa nourriture. Aussitôt, tous les membres vont prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être en vie et à quel point celle-ci est précieuse et courte. Afin de n'avoir aucun regret plus tard, ils vont donc prendre la décision de réaliser leurs rêves. Problème, rien ne se passera comme prévu.

Du rêve à la réalité

Premièrement, tout heureux d'avoir échappé à la mort, Jacques va devenir un autre homme en s'accordant aux désirs de Brigitte : "Ni une, ni deux la maison et les meubles sont vendus, direction Bali !" Toutefois, le couple va réaliser que ce rêve un peu fou n'est peut-être plus le leur aujourd'hui et ce bonheur pourrait vite laisser place à de nouvelles questions.

De son côté, Chloé "va effectuer un stage dans le cabinet du Docteur Cantalupo qui part régulièrement en mission humanitaire" et découvrir un nouvel aspect du métier de médecin qu'elle ne connaissait pas. Rapidement, cela va l'obliger à réfléchir à son avenir et revoir ses plans. Pendant ce temps-là, Antoine - son frère, fera lui aussi face à un dilemme : "ouvrir son propre food truck" avec son cousin Seb ou évoluer au plus haut niveau de la gastronomie, lui qui intégrera "la cuisine d'un chef étoilé".

Un retour de Kader ?

Enfin, Marjorie - plus heureuse que jamais avec Jean-Pierre, va tenter de convaincre ce dernier de faire un enfant. Malheureusement, cette mission sera très difficile avec un Jean-Pierre qui "n'envisage pas tout à fait son avenir composé de couches et de nuits blanche".

Et pour Roxane ? Grosse surprise, l'intrigue avec Kader pourrait être de retour. Selon les premières informations, elle sera "en plein doute sur l'avenir de sa relation avec Kader, parti en Nouvelle- Zélande pour des raisons professionnelles." De fait, elle va sérieusement réfléchir à "le rejoindre pour trouver les réponses à ses questions et savoir si leur couple a encore une chance..."

Doit-on ainsi s'attendre à revoir Tarek Boudali à l'écran ? Difficile à dire. Si l'acteur n'est pas crédité à l'épisode selon LeBlogTVNews, une apparition surprise ne serait pas non plus impossible. Après tout, pourquoi revenir sur cette histoire que l'on pensait terminée si ce n'est pas pour mettre en scène un tel événement ? A suivre...