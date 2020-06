En famille bientôt de retour (sans Tarek Boudali) sur M6, premières infos sur la suite de la série

Même si cette année ne ressemble à aucune autre, il y a des traditions qui ne se perdent pas chez M6. Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est le 29 juin prochain que la série En Famille débarquera à nouveau sur nos écrans avec ses épisodes inédits afin de remplacer Scènes de Ménages. Et encore une fois, on peut s'attendre à un été mouvementé chez les Kervelec.

Nouveau couple pour Roxane ?

Pour commencer, on préfère mettre fin à vos espoirs : non, Tarek Boudali ne sera pas de retour dans la comédie avec son rôle de Kader. De fait, comme le dévoile Puremedias, les scénaristes profiteront de cette absence et de la nouvelle situation de mère célibataire de Roxane (Charlie Bruneau) pour imaginer quelques intrigues amoureuses à base de sites de rencontres. Néanmoins, c'est bien son nouveau voisin - qui sera incarné par Yann Sundberg (Flics), qui pourrait finalement la faire craquer. Nouvelle histoire à venir ?

Cohabitation chaotique chez Marjorie

Du côté de sa soeur Marjorie (Jeanne Savary), il lui faudra s'habituer à sa nouvelle vie en couple avec Jean-Pierre (Olivier Mag), mais surtout, avec les deux ados de celui-ci, à savoir Annabelle (Antoinette Giret) et Gaspard (Calixte Broisin). Or, cette nouvelle cohabitation pourrait créer des étincelles, notamment avec ses propres enfants. Et pour cause, Chloé (Lucie Bourdeu) - qui poursuit ses études ailleurs, aura l'impression de perdre sa place à son retour à la maison, tandis qu'Antoine (Axel Huet), qui n'est toujours pas décidé à prendre son envol en squattant encore le garage, continuera sa petite vie comme si de rien n'était.

Enfin, du côté des grands-parents, Jacques (Yves Pignot) sera chargé de superviser le concept de food-truck d'Antoine et Seb (Benoît Moret), tandis que Brigitte (Marie Vincent) rencontrera deux ex-détenues qu'elle tentera d'aider à se réinsérer.

Bref, l'été sera peut-être calme sur les plages, mais pas à la télévision !