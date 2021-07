Danse avec les stars 2021 : un casting stylé, un nouveau jury... les premières infos tombent

Qui succédera à Sami El Gueddari, gagnant de Danse avec les Stars 10, diffusée en 2019 ? Suite à la pandémie de Covid-19, le concours animé par Camille Combal n'a pas eu d'édition en 2020 mais promis, DALS reviendra bien en 2021. Il y a quelques semaines, l'animateur s'est confié sur le casting, assurant que l'émission était bien en préparation. Dans son nouveau numéro, Télé Loisirs donne plus d'infos sur la nouvelle saison de TF1 de Danse avec les Stars.

Des changements dans le jury de Danse avec les Stars

A commencer par des changements dans le jury. Suite au décès de Patrick Dupond qui avait rejoint Danse avec les Stars en saison 9, c'est une star de la mode qui devrait débarquer : Jean-Paul Gaultier. Le créateur devrait être présent dans le jury au côté d'une autre petite nouvelle : pour la première fois, Denitsa Ikonomova devrait passer côté juges. La danseuse pro qui a remporté DALS à 4 reprises (avec Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et Clément Rémiens) devrait remplacer Shy'm. Selon le magazine, TF1 aurait aussi recruté un danseur étoile de l'Opéra de Paris. Enfin, Chris Marques devrait être de nouveau présent.

Wejdene, Lucie Lucas et Michou au casting ?

Alors, quels sont les candidats qui vont s'affronter sur le parquet ? Télé Loisirs dévoile aussi les premiers noms des futurs candidats. Parmi eux ? La chanteuse Wejdene, la star du web Michou, les actrices Lucie Lucas (Clem) et Aurélie Pons (Ici tout commence), l'ex Miss France Vaimalama Chaves mais aussi le chanteur Bilal Hassani. Certains noms circulaient déjà depuis quelques semaines suite à des rumeurs publiées sur Twitter par le journaliste Clément Garin. On ne sait pour le moment pas si Claude Dartois et Jazz Coreira dont les participations ont été évoquées, seront bien au casting. Selon les rumeurs, Dita Von Teese aurait aussi été recrutée pour intégrer l'émission.

Fini les directs ?

En plus de tout ça, TF1 aurait prévu d'autres nouveautés, toujours selon Télé Loisirs. La chaîne aurait décidé de modifier un peu le mécanisme de l'émission avec la présence d'un nombre plus important de couples que d'émissions, ce qui pourrait mener à plusieurs éliminations par prime. De plus, les directs pourraient être abandonnés pour privilégier des émissions enregistrées. Côté animation, Camille Combal sera de retour mais sans Karine Ferri : cette dernière a annoncé qu'elle ne sera plus présente sur le prime mais animera seule la seconde partie de soirée.

Des infos à prendre évidemment avec des pincettes jusqu'à l'officialisation de TF1 !