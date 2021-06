Danse avec les stars 11 : Camille Combal annonce que le casting est connu et "super"

Danse avec les stars 11 attendue cette année

Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid-19, l'émission Danse avec les stars va-t-elle revenir à la télévision ? La question mérite d'être posée. Après tout, malgré une campagne de vaccination active en France, le virus est toujours présent et des milliers de nouveaux cas de contamination sont annoncés chaque jour.

Pourtant, à notre grande surprise, Camille Combal s'est voulu rassurant à ce sujet. Interrogé sur l'avenir du programme par Télé-Star, l'animateur a en effet révélé qu'une saison 11 était bel et bien en préparation, "On est dans les starting-blocks, oui". Aucune date précise n'a encore été avancée, mais la diffusion pourrait débuter dès la rentrée.

Le casting est bouclé

De quoi ainsi comprendre que tous les détails sont donc déjà bouclés en coulisses ? L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste a rappelé, "Je ne peux évidemment pas en parler", mais il s'est tout de même laissé aller à quelques confidences en assurant notamment que le plus gros était fait, "mais le casting est super". Surtout, cette nouvelle année - qui pourrait faire face à certaines innovations à cause du Covid, sera portée par "quelques nouveautés". Des danses avec des masques ? Des duos à distances ? A suivre...

Du côté des stars à venir, Camille Combal est malheureusement resté silencieux. Toutefois, on sait déjà que Vitaa et Philippe Bas ne seront pas présents, les deux artistes ayant récemment révélé ne pas se sentir en phase avec ce programme. De même, on ne sait pas encore qui intégrera le jury, marqué par la tragique mort de Patrick Dupond en mars dernier.