Danse avec les stars 11 : Philippe Bas au casting après l'annulation de la série Profilage ?

Philippe Bas dans Danse avec les stars ?

Qui intégrera le casting de Danse avec les stars 11 ? Alors que la nouvelle édition de l'émission de TF1 est actuellement retardée, la faute (évidemment) à l'épidémie de Covid-19, de nombreux fans du programme tentent aujourd'hui d'imaginer les futurs candidats possibles. Malheureusement, à l'instar de Vitaa, il ne faudra pas compter sur Philippe Bas pour fouler les parquets.

Malgré la récente annulation inattendue de la série Profilage, le comédien n'a visiblement pas l'intention de profiter de son nouveau libre pour se mettre à la danse. L'idée lui a déjà effleuré l'esprit, "Je me suis dit pourquoi pas", mais Philippe Bas a finalement préféré décliner les propositions qui ont pu lui être faites par le passé, "Non, ce n'est pas pour moi".

D'autres priorités pour l'acteur

Une question d'argent ? Pas du tout. Si les salaires proposés ne semblent effectivement pas l'impressionner, "Je ne trouve pas que ce sont des gros cachet, si ?", il a assuré n'être de toute façon jamais allé "jusqu'à parler de cela". En réalité, même si Danse avec les stars est un programme qu'il "aime bien" et qu'il "regarde de temps en temps", celui-ci ne colle tout simplement pas avec ses objectifs actuels.

Et pour cause, s'il ne reprendra plus son rôle du Commandant Rocher, sa collaboration avec TF1 est loin d'être terminée. Il l'a confié, il a déjà de nouveaux tournages de prévus, ce qui n'est pas compatible avec les exigences de DALS, "C'est surtout que c'est beaucoup de boulot. Je n'ai pas peur du travail mais l'énergie que j'ai, je préfère la mettre au service de mon travail."