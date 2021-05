Profilage : pas de saison 11, Philippe Bas dévoile les raisons de l'annulation de la série

C'est un peu l'hécatombe chez les séries policières de TF1... Si la chaîne a cartonné avec les premiers épisodes de HPI porté par Audrey Fleurot, la chaîne a récemment décidé de se séparer de pas une, pas deux, mais trois séries cultes présentes à son antenne depuis des années. D'abord d'Alice Nevers qui n'aura pas de saison 19 puis de Profilage qui s'arrête après 10 ans mais aussi de Section de Recherches qui tire sa révérence après 15 ans. Et justement, de nombreux fans de Profilage s'interrogent sur la fin de la série. D'autant plus que, contrairement à Alice Nevers et Section de recherches, il n'est pas prévu qu'un épisode soit tourné pour conclure la série.

"TF1 avait commandé une saison 11 de Profilage"

Les récents propos de Philippe Bas sur la fin de Profilage vont encore plus intriguer les fans. Ce jeudi 6 mai, l'acteur était invité de Télépro sur Facebook pour un live. L'occasion pour lui de se confier sur la fin de la série dans laquelle il jouait depuis 2012. Selon l'interprète de Rocher, il était bien prévu qu'une saison 11 de Profilage voie le jour et il avoue ne pas très bien savoir pourquoi la série a été annulée. "Ce que je peux dire, c'est que TF1 avait commandé une saison 11. La personne qui devait écrire a eu un problème de santé donc elle a arrêté d'écrire pendant le confinement." a confié l'acteur.

Pourquoi la série s'est-elle arrêtée ?

Mais alors, pourquoi TF1 a-t-elle finalement décider de mettre fin à la série, alors qu'elle avait commandé de nouveaux épisodes ? "Je pense que TF1 voulait continuer, peut-être qu'il y a eu un essoufflement dans la fabrication de la série. Je pense qu'il y a eu un peu trop de temps pendant le confinement, un peu trop d'espace. Il y a peut-être eu un manque d'envie de certaines personnes (...) Tout le monde avait envie de continuer" a expliqué l'acteur qui ajoute : "Pour des raisons économiques, il faut enchaîner les choses et, si on ne les enchaîne pas, c'est compliqué de remettre en route (...). La personne qui écrivait n'a pas été remplacée et ça a créé un temps de retard".

L'acteur confie cependant n'en vouloir à personne de cette fin abrupte, même s'il avoue qu'une fin aurait été la bienvenue pour le public. Des explications qui ne devraient pas calmer la colère des fans de voir Profilage s'arrêter...