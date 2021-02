Profilage annulée : pas de saison 11, Philippe Bas annonce la fin de la série

En août 2020, Philippe Bas confessait qu'il avait toujours pour ambition de poursuivre l'aventure Profilage sur TF1, "Je reste très attaché à la série et je n'ai aucune envie d'arrêter". Interrogé sur une possible saison 11, le comédien confiait alors auprès d'Allociné qu'une suite était "dans les tuyaux" et que "l'écriture [allait] bientôt commencer". Six mois plus tard, la situation a visiblement évolué négativement dans les coulisses de la fiction policière.

Profilage annulée par TF1

A la surprise générale, l'interprète de Rocher a en effet profité de son compte Instagram pour annoncer que Profilage était désormais annulée. Après avoir révélé, "La page s'est tournée. C'était une très belle aventure qui m'a apporté bien plus que je ne l'aurais imaginé", le comédien a profité de ses réseaux sociaux pour déclarer, "Merci, merci, merci... À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite."

Et pour ceux qui imagineraient qu'il annonce en réalité simplement son envie d'ailleurs et non l'arrêt total de la série - après tout, Profilage a régulièrement été marquée par de nombreux départs importants (Odile Vuillemin, Juliette Roudet...), sachez que Philippe Bas a également répondu "Non", à la question suivante d'un fan, "Y aura-t-il une saison 11 ?" Le message est clair : la série est terminée et n'aura donc pas de suite, avec ou sans lui.